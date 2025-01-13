https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الجوي-يدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلاً-1096736722.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن قيام وحدات الدفاع الجوي التابعة لها باعتراض وتدمير 8 طائرات أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T04:30+0000
2025-01-13T04:30+0000
2025-01-13T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104008/49/1040084913_0:160:2100:1341_1920x0_80_0_0_1e728eadec1e430d28a683f4daa0a4ca.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير 6 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط اثنتين أخريين، إحداهما فوق أراضي مقاطعة بريانسك، والأخرى فوق مقاطعة بيلغورود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.طائرة مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
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رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:30 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 13.01.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن قيام وحدات الدفاع الجوي التابعة لها باعتراض وتدمير 8 طائرات أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير 6 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط اثنتين أخريين، إحداهما فوق أراضي مقاطعة بريانسك، والأخرى فوق مقاطعة بيلغورود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.