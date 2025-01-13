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خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250113/الدفاع-الجوي-يدمر-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-ليلاً-1096736722.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن قيام وحدات الدفاع الجوي التابعة لها باعتراض وتدمير 8 طائرات أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T04:30+0000
2025-01-13T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير 6 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط اثنتين أخريين، إحداهما فوق أراضي مقاطعة بريانسك، والأخرى فوق مقاطعة بيلغورود".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.طائرة مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
https://sarabic.ae/20250112/تحمل-3-أنظمة-دفاع-جوي-مركبة-روسية-متعددة-المهام-بقدرات-خارقة-1096731956.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يدمر 8 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:30 GMT 13.01.2025 (تم التحديث: 05:02 GMT 13.01.2025)
© Photo / Press Office of "Tochmash"نظام الدفاع الجوي الروسية "سوسنا"
نظام الدفاع الجوي الروسية سوسنا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© Photo / Press Office of "Tochmash"
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن قيام وحدات الدفاع الجوي التابعة لها باعتراض وتدمير 8 طائرات أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "تم تدمير 6 طائرات مسيرة، فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتم إسقاط اثنتين أخريين، إحداهما فوق أراضي مقاطعة بريانسك، والأخرى فوق مقاطعة بيلغورود".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
مجموعة بانتسير - إس1 الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2025
تحمل 3 أنظمة دفاع جوي... مركبة روسية متعددة المهام بقدرات خارقة
أمس, 17:33 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
طائرة مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
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Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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