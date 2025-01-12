https://sarabic.ae/20250112/طائرة-مسيرة-روسية-تطارد-دبابة-أوكرانية-وتدمرها-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1096708050.html
طائرة مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
طائرة مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق مطاردة طائرة مسيرة روسية، لدبابة أوكرانية من طراز "تي-72" وتدميرها على محور كراسنو- أرمييسك في جمهورية دونيتسك... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T10:01+0000
2025-01-12T10:01+0000
2025-01-12T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg
وأظهرت اللقطات الهجوم المباشر على الدبابة الأوكرانية، من خلال طائرة مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي "إف بي في"، تابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، حيث تم استهداف الجزء السفلي لبرج الدبابة الأوكرانية في منطقة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن المسيرات الهجومية التابعة للوحدات الخاصة الروسية، تسهم بشكل كبير في دعم العمليات الهجومية للقوات، حيث تقوم بتدمير المعدات العسكرية الثقيلة من الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ونقاط المراقبة وتحييد الجنود الأوكرانيين، ما يعطل العمليات العسكرية الأوكرانية ويمنع التبديل بين الوحدات القتالية على الخطوط الأمامية.القوات الروسية تهاجم مواقع حيوية أوكرانية في خملنيتسكي وسوميرفع العلم الروسي فوق بلدة شيفتشينكو بعد تحريرها في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_142:0:1079:703_1920x0_80_0_0_b96a5882434baba7356177c7e983347b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
طائرة مسيرة روسية تطارد دبابة أوكرانية وتدمرها في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوثق مطاردة طائرة مسيرة روسية، لدبابة أوكرانية من طراز "تي-72" وتدميرها على محور كراسنو- أرمييسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأظهرت اللقطات الهجوم المباشر على الدبابة الأوكرانية، من خلال طائرة مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي "إف بي في"، تابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، حيث تم استهداف الجزء السفلي لبرج الدبابة الأوكرانية في منطقة فوزدفيجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وعقب هجوم المسيرة الروسية، نشب حريق داخل الدبابة وانفجر من داخلها عمود من اللهب، ما يوضح احتمالية حدوث انفجار لمخزون الذخيرة داخل الدبابة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية،
أن المسيرات الهجومية التابعة للوحدات الخاصة الروسية، تسهم بشكل كبير في دعم العمليات الهجومية للقوات، حيث تقوم بتدمير المعدات العسكرية الثقيلة من الدبابات والعربات المدرعة الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعات الذخيرة ونقاط المراقبة وتحييد الجنود الأوكرانيين، ما يعطل العمليات العسكرية الأوكرانية ويمنع التبديل بين الوحدات القتالية على الخطوط الأمامية.