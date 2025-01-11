https://sarabic.ae/20250111/رفع-العلم-الروسي-فوق-بلدة-شيفتشينكو-بعد-تحريرها-في-دونيتسك-فيديو---1096682897.html
رفع العلم الروسي فوق بلدة شيفتشينكو بعد تحريرها في دونيتسك... فيديو
رفع العلم الروسي فوق بلدة شيفتشينكو بعد تحريرها في دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات من رفع العلم الروسي على أحد المباني في بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد تحريرها. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T12:11+0000
2025-01-11T12:11+0000
2025-01-11T12:11+0000
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية من تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق سريبنيوي، وأليكسييفكا، وغريشينو، وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية على هذا المحور نحو 535 عسكريًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث سيارات، وخمس قطع مدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250111/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-دونيتسك--1096676258.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
رفع العلم الروسي فوق بلدة شيفتشينكو بعد تحريرها في دونيتسك... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات من رفع العلم الروسي على أحد المباني في بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد تحريرها.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه نتيجة للأعمال القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية من تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة لثلاثة ألوية ميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق سريبنيوي، وأليكسييفكا، وغريشينو، وبيليتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات الأوكرانية
على هذا المحور نحو 535 عسكريًا، ودبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، و4 مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث سيارات، وخمس قطع مدفعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.