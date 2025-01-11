https://sarabic.ae/20250111/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096681345.html

قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك

قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا في معارك على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات... 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T11:30+0000

2025-01-11T11:30+0000

2025-01-11T11:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات الأوكرانية نحو 240 عسكريًا، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومركبة قتال مدرعة، و4 سيارات، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية".وهزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، سبعة ألوية أوكرانية، وصدت تسعة هجمات مضادة في مقاطعة كورسك الحدودية، كما يلي من تقرير وزارة الدفاع الروسية حول تقدم صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة شيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250111/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-دونيتسك--1096676258.html

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روسيا, رصد عسكري