https://sarabic.ae/20250111/قوات-كييف-تتكبد-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096681345.html
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا في معارك على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات... 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T11:30+0000
2025-01-11T11:30+0000
2025-01-11T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات الأوكرانية نحو 240 عسكريًا، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومركبة قتال مدرعة، و4 سيارات، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية".وهزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، سبعة ألوية أوكرانية، وصدت تسعة هجمات مضادة في مقاطعة كورسك الحدودية، كما يلي من تقرير وزارة الدفاع الروسية حول تقدم صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة شيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250111/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-دونيتسك--1096676258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e0e51f32fe07f04a852f2bfb06585a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
قوات كييف تتكبد خسائر فادحة على محور كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 240 عسكريًا أوكرانيًا في معارك على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ توغلها في المقاطعة الروسية في آب/ أغسطس الماضي، أكثر من 50840 قتيلًا.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات الأوكرانية نحو 240 عسكريًا، ومركبتي مشاة قتاليتين، ومركبة قتال مدرعة، و4 سيارات، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية".
وأضاف البيان: "في المجمل خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 50840 عسكريًا، و296 دبابة، و224 مركبة قتال مشاة، و161 ناقلة جند مدرعة، و1521 مركبة قتال مدرعة، و1445 سيارة، و353 قطعة مدفعية، و13 راجمة صواريخ، و44 منظومة دفاع جوي، و8 مركبات نقل وتحميل، و91 محطة حرب إلكترونية و13 رادارا مضادا للبطاريات و4 رادارات للدفاع الجوي، و29 قطعة من المعدات الهندسية".
وهزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، سبعة ألوية أوكرانية، وصدت تسعة هجمات مضادة في مقاطعة كورسك الحدودية، كما يلي من تقرير وزارة الدفاع الروسية حول تقدم صد محاولة القوات المسلحة الأوكرانية التوغل داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة شيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.