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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250111/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-دونيتسك--1096676258.html
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في دونيتسك
القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة شيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-11T09:33+0000
2025-01-11T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310928_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21bce2b4cd19aae83d5250baa68ae8fd.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواءين الآليين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني في مناطق لوزوفايا، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 365 عسكريا، وثلاث مدرعات قتالية، وثلاث سيارات، وست قطع مدفعية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين، ولواءين محمولين جوا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، ونيكولايفكا، وسيريبريانكا، وبريديتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ المتعددة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطة للحرب الإلكترونية. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية والدبابات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق فيليكا نوفوسولكا، وبورلاتسكوي، وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وسبع سيارات، وأربع قطع مدفعية. وتم تدمير مستودع الذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق الطاقة، التي تدعم أنشطة القوات المسلحة لأوكرانيا و المجمع الصناعي العسكري، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات المعادية في 146 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1096653564.html
https://sarabic.ae/20250110/القوات-الروسية-تنفذ-28-ضربة-مشتركة-على-أهداف-استراتيجية-عسكرية-أوكرانية-خلال-أسبوع--1096650987.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في دونيتسك

09:33 GMT 11.01.2025 (تم التحديث: 10:25 GMT 11.01.2025)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة شيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواءين الآليين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني في مناطق لوزوفايا، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
قناص في وحدة القوات الخاصة التابعة لقوات المركز الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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07:43 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 365 عسكريا، وثلاث مدرعات قتالية، وثلاث سيارات، وست قطع مدفعية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 365 عسكريا، وثلاث مدرعات قتالية، وثلاث سيارات، وست قطع مدفعية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين، ولواءين محمولين جوا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، ونيكولايفكا، وسيريبريانكا، وبريديتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
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05:40 GMT
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ المتعددة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطة للحرب الإلكترونية. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

وذكر البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية، تمكنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية من تحرير بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
أمس, 12:16 GMT
وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية والدبابات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق فيليكا نوفوسولكا، وبورلاتسكوي، وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وسبع سيارات، وأربع قطع مدفعية. وتم تدمير مستودع الذخيرة.
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 28 ضربة مشتركة على أهداف استراتيجية عسكرية أوكرانية خلال أسبوع
أمس, 10:21 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق الطاقة، التي تدعم أنشطة القوات المسلحة لأوكرانيا و المجمع الصناعي العسكري، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات المعادية في 146 منطقة.
وأسقطت منظومات الدفاع الجوي خمسة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و181 طائرة دون طيار.
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لـ"بي إم- 21 غراد" الروسية وهي تستهدف معاقل تابعة لقوات كييف في خيرسون ... فيديو
9 يناير, 18:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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