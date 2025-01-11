https://sarabic.ae/20250111/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-شيفتشنكو-في-دونيتسك--1096676258.html

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في دونيتسك

القوات الروسية تحرر بلدة شيفتشينكو في دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من الجيش الروسي تمكنت من تحرير بلدة شيفتشينكو، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T09:33+0000

2025-01-11T09:33+0000

2025-01-11T10:25+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات ألوية المشاة الميكانيكية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فولشانسك، وليبتسي في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، ومركبتين، وأربع قطع مدفعية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات التابعة للواءين الآليين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي، ولواء الحرس الوطني في مناطق لوزوفايا، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 365 عسكريا، وثلاث مدرعات قتالية، وثلاث سيارات، وست قطع مدفعية، ومحطة رادار مضادة للبطاريات، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين، ولواءين محمولين جوا تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا، ونيكولايفكا، وسيريبريانكا، وبريديتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وشاحنتين صغيرتين، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ المتعددة، وثلاث قطع مدفعية، ومحطة للحرب الإلكترونية. وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وواصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تقدمها إلى أعماق دفاعات القوات الأوكرانية. واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية والدبابات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الحرس الوطني في مناطق فيليكا نوفوسولكا، وبورلاتسكوي، وفولنوي بول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 185 عسكريًا، ودبابة، ومركبتين مدرعتين قتاليتين، وسبع سيارات، وأربع قطع مدفعية. وتم تدمير مستودع الذخيرة.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومرافق الطاقة، التي تدعم أنشطة القوات المسلحة لأوكرانيا و المجمع الصناعي العسكري، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات المعادية في 146 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

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