https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك----1096621681.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:24+0000
2025-01-09T11:24+0000
2025-01-09T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من دبابة، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وزازوليفكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولاييفو-داريينو، ونيكولاييفكا، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشركاسكوي بوريتشنوي.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 50310 عسكريًا، و294 دبابة، و218 مركبة مشاة قتالية، و161 ناقلة جنود مدرعة، و1517 مركبة قتالية مدرعة، و1435 سيارة، و348 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس" و6 قاذفات صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و90 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و29 وحدة هندسية ومعدات أخرى، بما في ذلك 15 مركبة هندسية لإزالة الألغام، وواحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 7 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1096608148.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من دبابة، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وزازوليفكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولاييفو-داريينو، ونيكولاييفكا، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشركاسكوي بوريتشنوي.
وأضاف البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية، والطيران، والمدفعية
استهدفت القوات الأوكرانية ومعداتها في مناطق بونداريفكا، وفيسيلوفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وكروجلينكويه، وكوباتكين، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميرني، ونيكولسكي، وبوغربكي، وروسكوي بوريتشنويي، ويوجني ، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وبوغدانوفكا، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي في مقاطعة سومي.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية للمشاة، وناقلة جنود مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، وقطعة مدفعية، وأربعة قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع للذخيرة.
وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 50310 عسكريًا،
و294 دبابة، و218 مركبة مشاة قتالية، و161 ناقلة جنود مدرعة، و1517 مركبة قتالية مدرعة، و1435 سيارة، و348 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس" و6 قاذفات صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و90 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و29 وحدة هندسية ومعدات أخرى، بما في ذلك 15 مركبة هندسية لإزالة الألغام، وواحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 7 مركبات مدرعة للإصلاح.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.