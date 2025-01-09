https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك----1096621681.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 09.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-09T11:24+0000

2025-01-09T11:24+0000

2025-01-09T11:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من دبابة، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وزازوليفكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولاييفو-داريينو، ونيكولاييفكا، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشركاسكوي بوريتشنوي.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 50310 عسكريًا، و294 دبابة، و218 مركبة مشاة قتالية، و161 ناقلة جنود مدرعة، و1517 مركبة قتالية مدرعة، و1435 سيارة، و348 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس" و6 قاذفات صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و90 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و29 وحدة هندسية ومعدات أخرى، بما في ذلك 15 مركبة هندسية لإزالة الألغام، وواحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 7 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250109/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ومقرات-تخزين-الطائرات-المسيرة-1096618033.html

https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1096608148.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري