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جوزيف عون يؤدي اليمين الدستوري كرئيس للبنان
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك----1096621681.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T11:24+0000
2025-01-09T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من دبابة، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وزازوليفكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولاييفو-داريينو، ونيكولاييفكا، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشركاسكوي بوريتشنوي.وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 50310 عسكريًا، و294 دبابة، و218 مركبة مشاة قتالية، و161 ناقلة جنود مدرعة، و1517 مركبة قتالية مدرعة، و1435 سيارة، و348 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس" و6 قاذفات صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و90 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و29 وحدة هندسية ومعدات أخرى، بما في ذلك 15 مركبة هندسية لإزالة الألغام، وواحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 7 مركبات مدرعة للإصلاح.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديوزيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250109/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ومقرات-تخزين-الطائرات-المسيرة-1096618033.html
https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-15-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-3-مقاطعات-خلال-الليل-1096608148.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك

11:24 GMT 09.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من دبابة، ولواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين محمولين جواً، ولواءين للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق الإسكندرية، وفيكتوروفكا، ودارينو، وزازوليفكا، وكازاتشيا لوكنيا، وكوريلوفكا، وليبيديفكا، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولاييفو-داريينو، ونيكولاييفكا، ونوفايا سوروتشينا، وسفيردليكوفو، وتشركاسكوي بوريتشنوي.
وأضاف البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية، والطيران، والمدفعية استهدفت القوات الأوكرانية ومعداتها في مناطق بونداريفكا، وفيسيلوفكا، وغونشاروفكا، وغويفو، وكروجلينكويه، وكوباتكين، ولوكنيا، ومارتينوفكا، وميرني، ونيكولسكي، وبوغربكي، وروسكوي بوريتشنويي، ويوجني ، بالإضافة إلى باسوفكا، وبيلوفودي، وبوغدانوفكا، وفودولاغي، وزورافكا، وميروبولي في مقاطعة سومي.
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة
09:33 GMT

وخلال الـ24 ساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 190 عسكريا، وتم تدمير مركبة قتالية للمشاة، وناقلة جنود مدرعة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وخمس سيارات، وقطعة مدفعية، وأربعة قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع للذخيرة.

وفي المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 50310 عسكريًا، و294 دبابة، و218 مركبة مشاة قتالية، و161 ناقلة جنود مدرعة، و1517 مركبة قتالية مدرعة، و1435 سيارة، و348 قطعة مدفعية، و44 قاذفة صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ من طراز "هيمارس" و6 قاذفات صواريخ مصنوعة في الولايات المتحدة، و16 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و8 مركبات نقل وتحميل، و90 محطة حرب إلكترونية، و13 رادارًا مضادًا للبطاريات، و4 رادارات للدفاع الجوي، و29 وحدة هندسية ومعدات أخرى، بما في ذلك 15 مركبة هندسية لإزالة الألغام، وواحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، بالإضافة إلى 7 مركبات مدرعة للإصلاح.
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات خلال الليل
04:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
لحظة رفع العلم الروسي في مدينة كوراخوفو بعد تحريرها... فيديو
زيلينسكي يصف محور كراسنوارميسك بأنه الأصعب بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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