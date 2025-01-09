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جدل داخل مجلس النواب... بث مباشر لمجريات التصويت لانتخاب الرئيس اللبناني... فيديو
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ومقرات-تخزين-الطائرات-المسيرة-1096618033.html
القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة
القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومناطق تخزين... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T09:33+0000
2025-01-09T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة".وأفاد البيان، أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "ألشمال" الروسية، على محور خاركوف، بلغت نحو 45 عسكريًا خلال يوم واحد.وقالت الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات الشمال على محور خاركوف تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات الأوكرانية في محيط مدينة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف".وأردف البيان: "عززت وحدات تجمع قوات الجنوب مواقعها، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار، وفاسيوكوفكا ويانتارنويي في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومين مضادين لوحدات العدو الهجومية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة

09:33 GMT 09.01.2025 (تم التحديث: 09:51 GMT 09.01.2025)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات دون طيار.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة".

كما تم استهداف المعدات التابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 163 منطقة، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و14 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و71 طائرة دون طيار.

وأفاد البيان، أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "ألشمال" الروسية، على محور خاركوف، بلغت نحو 45 عسكريًا خلال يوم واحد.
وقالت الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات الشمال على محور خاركوف تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات الأوكرانية في محيط مدينة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف".
وأضاف التقرير أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 45 عسكريًا وسيارة.
وأردف البيان: "عززت وحدات تجمع قوات الجنوب مواقعها، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار، وفاسيوكوفكا ويانتارنويي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومين مضادين لوحدات العدو الهجومية.
خسائر العدو بلغت نحو 245 عسكريا و3 مركبات مدرعة قتالية و5 شاحنات "بيك آب" ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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