https://sarabic.ae/20250109/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-الصناعة-العسكرية-الأوكرانية-ومقرات-تخزين-الطائرات-المسيرة-1096618033.html
القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة
القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومناطق تخزين... 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T09:33+0000
2025-01-09T09:33+0000
2025-01-09T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة".وأفاد البيان، أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "ألشمال" الروسية، على محور خاركوف، بلغت نحو 45 عسكريًا خلال يوم واحد.وقالت الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات الشمال على محور خاركوف تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات الأوكرانية في محيط مدينة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف".وأردف البيان: "عززت وحدات تجمع قوات الجنوب مواقعها، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار، وفاسيوكوفكا ويانتارنويي في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومين مضادين لوحدات العدو الهجومية.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستهدف مراكز الصناعة العسكرية الأوكرانية ومقرات تخزين الطائرات المسيرة
09:33 GMT 09.01.2025 (تم التحديث: 09:51 GMT 09.01.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه وفي غضون 24 ساعة، دمرت القوات الروسية البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات دون طيار.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "إن الطيران الحربي والمسيرات الهجومية والقوات الصاروخية والمدفعية، لمجموعات القوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة".
كما تم استهداف المعدات التابعة لتشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، والمرتزقة الأجانب في 163 منطقة، بالإضافة إلى ذلك، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و14 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، و71 طائرة دون طيار.
وأفاد البيان، أن خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات تجمع قوات "ألشمال" الروسية، على محور خاركوف، بلغت نحو 45 عسكريًا خلال يوم واحد.
وقالت الوزارة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات الشمال على محور خاركوف تشكيلات لواء المشاة الآلي التابع للقوات الأوكرانية في محيط مدينة فولتشانسك بمقاطعة خاركوف".
وأضاف التقرير أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 45 عسكريًا وسيارة.
وأردف البيان: "عززت وحدات تجمع قوات الجنوب مواقعها، واستهدفت تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات بيلوغوروفكا، وأوريخوفو-فاسيليفكا، وتشاسوف يار، وفاسيوكوفكا ويانتارنويي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بالإضافة إلى ذلك، صدت القوات الروسية هجومين مضادين لوحدات العدو الهجومية.
خسائر العدو بلغت نحو 245 عسكريا و3 مركبات مدرعة قتالية و5 شاحنات "بيك آب" ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة.