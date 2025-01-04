https://sarabic.ae/20250104/مشاهد-لقيام-القوات-الروسية-باستهداف-مركز-تحكم-مسيرات-أوكراني-فيديو--1096470557.html
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف مركز تحكم مسيرات أوكراني... فيديو
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف مركز تحكم مسيرات أوكراني... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات مباشرة وتدمير مركز تحكم مسيرات أوكراني وموقع لتمركز هاون، بواسطة... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T12:11+0000
2025-01-04T12:11+0000
2025-01-04T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118282_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_4e385a0c261869cc6812a9d0ebb04283.jpg
وتوضح المشاهد لحظة قيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات مباشرة وتدمير مركز تحكم مسيرات أوكراني وموقع لتمركز هاون، بواسطة مدافع الهاوتزر "مستا-بي" على محور كونستانتينوفيكويه.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة، ولواء دفاع أرضي في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" من عيار 122 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250104/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ناديا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية---1096465356.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف مركز تحكم مسيرات أوكراني... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لقيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات مباشرة وتدمير مركز تحكم مسيرات أوكراني وموقع لتمركز هاون، بواسطة مدافع الهاوتزر "مستا-بي" على محور كونستانتينوفيكويه.
وتوضح المشاهد لحظة قيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بشن ضربات مباشرة وتدمير مركز تحكم مسيرات أوكراني وموقع لتمركز هاون، بواسطة مدافع الهاوتزر "مستا-بي" على محور كونستانتينوفيكويه.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة، ولواء دفاع أرضي في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" من عيار 122 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.