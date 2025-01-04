https://sarabic.ae/20250104/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ناديا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية---1096465356.html
القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T09:29+0000
2025-01-04T09:29+0000
2025-01-04T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_0:0:3046:1714_1920x0_80_0_0_d515c5a71db89631cff32e921ef78477.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة، ولواء دفاع أرضي في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" من عيار 122 ملم.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاعي في مناطق دفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وإيفانوفكا، وزاغريزوفو وزيليني غاي في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، و غابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم-119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع جوي في مناطق زيلينو بول، ونسكوشنوي، نوفوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة التابعة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 132 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع و72 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالقوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
https://sarabic.ae/20250104/وزارة-الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-16-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1096459874.html
https://sarabic.ae/20250103/القوات-الروسية-تكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1096442075.html
https://sarabic.ae/20250103/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-أهداف-جوية-في-مقاطعة-بيلغورود-1096458254.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/06/1095547716_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11961a85650de0ba8de68ad9d739f2ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية
09:29 GMT 04.01.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 04.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة، ولواء دفاع أرضي في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" من عيار 122 ملم.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، ونتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، حررت بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية
تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاعي في مناطق دفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وإيفانوفكا، وزاغريزوفو وزيليني غاي في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، و غابات سيريبريانسكي.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات المشاة الآلية، وثمانية ألوية ميكانيكية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بريدتشينو وسيفيرسك، أندريفكا، بتروفسكي، كونستانتينوفكا، نيكولاييفكا، تشاسوف يار، نوفوماركوفو، كوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية
أكثر من 250 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم-119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع جوي في مناطق زيلينو بول، ونسكوشنوي، نوفوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 170 عسكريًا، وخمس مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة، وتم تدمير محطة للحرب الإلكترونية.
وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة التابعة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 132 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي
ثمانية صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع و72 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.