https://sarabic.ae/20250104/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ناديا-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية---1096465356.html

القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة "ناديا" في جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T09:29+0000

2025-01-04T09:29+0000

2025-01-04T10:07+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت لواء ميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء قوات خاصة، ولواء دفاع أرضي في مناطق توروفو وبيروفسك، وسينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ودبابة، وست مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" من عيار 122 ملم.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاعي في مناطق دفوريتشنايا، وغلوشكوفكا، وإيفانوفكا، وزاغريزوفو وزيليني غاي في مقاطعة خاركوف، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، و غابات سيريبريانسكي.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "قوزاق"، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم-119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، استهدفت تشكيلات لواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، وثلاثة ألوية دفاع جوي في مناطق زيلينو بول، ونسكوشنوي، نوفوبول، وفيليكايا نوفوسيلكا من جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة التابعة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعا لتجميع وتخزين الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 132 منطقة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثمانية صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع و72 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالقوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري