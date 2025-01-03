https://sarabic.ae/20250103/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-خلال-أسبوع-1096440337.html

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف خلال أسبوع

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

في الفترة من 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، 12 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وهاجمت طائرات دون... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T10:00+0000

2025-01-03T10:00+0000

2025-01-03T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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في الفترة من 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، 12 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وهاجمت طائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومصنعا لإنتاج شحنات البارود، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومستودعات الوقود، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات دون طيار، والقوارب المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وخلال الأسبوع، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي مقاطعة كورسك.وأصابت الضربات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم صد 35 هجومًا مضادًا، شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، واستهدفت الوحدات العسكرية الأوكرانية، كما صدت ثمانية هجمات مضادة للعدو.ونتيجة العمليات الدؤوبة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدتي نوفوترويتسكوي ونوفولينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد 85 هجومًا مضادًا للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2750 عسكريًا، وسبع دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات من طراز ليوبارد ألمانية الصنع، و10 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك برادلي أمريكية الصنع، والعديد من المعدات الأخرى.واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم صد 14 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة.واستهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوة البشرية والمعدات الأوكرانية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، و30 سيارة، وستة مدافع ميدانية، وخمس محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز سو - 27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وثلاث قنابل موجهة من نوع "هامر"، فرنسية الصنع، و33 صاروخًا من طراز "أوراغان"، و"هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 559 طائرة مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود 11 زورقًا مسيرا.مرتزق بولندي: أوكرانيا تجند مقاتلين أجانب عشوائيا بسبب النقص العددي في صفوف قواتهامسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو

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https://sarabic.ae/20250103/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-22-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--1096436328.html

https://sarabic.ae/20250103/القوات-الروسية-تستخدم-الذخيرة-الحرارية-لتدمير-معقلين-أوكرانيين-محصنين-1096436106.html

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روسيا, رصد عسكري