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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250103/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-خلال-أسبوع-1096440337.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف خلال أسبوع
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
في الفترة من 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، 12 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وهاجمت طائرات دون... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T10:00+0000
2025-01-03T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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في الفترة من 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، 12 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وهاجمت طائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومصنعا لإنتاج شحنات البارود، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومستودعات الوقود، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات دون طيار، والقوارب المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وخلال الأسبوع، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي مقاطعة كورسك.وأصابت الضربات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم صد 35 هجومًا مضادًا، شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، واستهدفت الوحدات العسكرية الأوكرانية، كما صدت ثمانية هجمات مضادة للعدو.ونتيجة العمليات الدؤوبة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدتي نوفوترويتسكوي ونوفولينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم صد 85 هجومًا مضادًا للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2750 عسكريًا، وسبع دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات من طراز ليوبارد ألمانية الصنع، و10 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك برادلي أمريكية الصنع، والعديد من المعدات الأخرى.واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم صد 14 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة.واستهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوة البشرية والمعدات الأوكرانية.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، و30 سيارة، وستة مدافع ميدانية، وخمس محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز سو - 27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وثلاث قنابل موجهة من نوع "هامر"، فرنسية الصنع، و33 صاروخًا من طراز "أوراغان"، و"هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 559 طائرة مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود 11 زورقًا مسيرا.مرتزق بولندي: أوكرانيا تجند مقاتلين أجانب عشوائيا بسبب النقص العددي في صفوف قواتهامسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250103/الاستخبارات-الروسية-الغرب-لا-يستبعد-انهيارا-وشيكا-لدفاعات-القوات-الأوكرانية-1096438966.html
https://sarabic.ae/20250103/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-22-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-فوق-أراضي-عدة-مقاطعات--1096436328.html
https://sarabic.ae/20250103/القوات-الروسية-تستخدم-الذخيرة-الحرارية-لتدمير-معقلين-أوكرانيين-محصنين-1096436106.html
https://sarabic.ae/20250102/طورتها-3-دول-أبرز-5-أسلحة-محلية-ظهرت-في-حروب-الشرق-الأوسط-1096416553.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف خلال أسبوع

10:00 GMT 03.01.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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في الفترة من 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى 3 يناير/ كانون الثاني 2025، نفذت القوات المسلحة الروسية، 12 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة، وهاجمت طائرات دون طيار، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومصنعا لإنتاج شحنات البارود، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومستودعات الوقود، ومراكز التجميع، ومناطق تخزين الطائرات دون طيار، والقوارب المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وخلال الأسبوع، واصلت وحدات من مجموعة "الشمال" تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي مقاطعة كورسك.
وأصابت الضربات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية، القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
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08:53 GMT
وعلى محور خاركوف، وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 3130 عسكريًا وأربع دبابات وخمس مركبات مشاة قتالية وسبع ناقلات جند مدرعة و51 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 121 آلية و28 قطعة مدفعية ميدانية وستة محطات للحرب الإلكترونية.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، ودحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم صد 35 هجومًا مضادًا، شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسر العدو أكثر من 3175 جنديًا، ودبابتين، وأربع مركبات قتال للمشاة وتسع ناقلات جند مدرعة، كما تم تدمير 36 آلية و26 قطعة مدفعية ميدانية منها 13 من إنتاج دول الناتو، وثماني محطات حرب إلكترونية و11 مستودع ذخيرة.
سيطرت وحدات مجموعة قوات "الجنوب"، مواقع هامة، واستهدفت الوحدات العسكرية الأوكرانية، كما صدت ثمانية هجمات مضادة للعدو.
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05:39 GMT
وعلى مدار أسبوع، في هذا الاتجاه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1745 عسكريا، ودبابتين وأربع مركبات قتال للمشاة، بما في ذلك برادلي أمريكية الصنع، وثلاث ناقلات جند مدرعة، كما تم تدمير خمس محطات للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة.
ونتيجة العمليات الدؤوبة التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "المركز"، تم تحرير بلدتي نوفوترويتسكوي ونوفولينوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
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04:40 GMT
كما تم صد 85 هجومًا مضادًا للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2750 عسكريًا، وسبع دبابات، بما في ذلك ثلاث دبابات من طراز ليوبارد ألمانية الصنع، و10 مركبات قتال مشاة، بما في ذلك برادلي أمريكية الصنع، والعديد من المعدات الأخرى.
واصلت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تم صد 14 هجومًا مضادًا للمجموعات المهاجمة.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 1155 عسكريًا ودبابتين، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و26 مركبة و23 مدفعا ميدانيا.

واستهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر"، القوة البشرية والمعدات الأوكرانية.
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أمس, 12:11 GMT
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 عسكري، و30 سيارة، وستة مدافع ميدانية، وخمس محطات حرب إلكترونية، وخمسة مستودعات ذخيرة.

وعلى مدار أسبوع، تم أسر 46 جنديًا أوكرانيًا على جميع محاور القتال.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز سو - 27، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وثلاث قنابل موجهة من نوع "هامر"، فرنسية الصنع، و33 صاروخًا من طراز "أوراغان"، و"هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 559 طائرة مسيرة، كما دمر أسطول البحر الأسود 11 زورقًا مسيرا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:17 GMT
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