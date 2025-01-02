مرتزق بولندي: أوكرانيا تجند مقاتلين أجانب عشوائيا بسبب النقص العددي في صفوف قواتها

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حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20250102/مرتزق-بولندي-أوكرانيا-تجند-مقاتلين-أجانب-عشوائيا-بسبب-النقص-العددي-في-صفوف-قواتها-1096401628.html
مرتزق بولندي: أوكرانيا تجند مقاتلين أجانب عشوائيا بسبب النقص العددي في صفوف قواتها
مرتزق بولندي: أوكرانيا تجند مقاتلين أجانب عشوائيا بسبب النقص العددي في صفوف قواتها
سبوتنيك عربي
كشف مرتزق بولندي أن القوات المسلحة الأوكرانية، تجنّد مقاتلين أجانب بشكل عشوائي عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك، بسبب النقص في القوة البشرية لدى قوات نظام كييف. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T07:14+0000
2025-01-02T07:14+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال المرتزق الأسير، في مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة "سبوتنبك": "يكفي فقط العثور على هذا الموقع الإلكتروني، وملء استبيان وإرسال خطاب وانتظار الرد. أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى قوة بشرية، فهي تعاني من نقص في العسكريين، ولذا يأخذون الجميع تقريبًا ولا يرفضون أحدًا".ووفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4 آلاف جندي أسبوعيا، في بداية العام 2024، وبحلول شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 آلاف جندي، لكنه انخفض بعد ذلك قليلاً.ثم بدأت خسائر الأفراد العسكريين الأوكرانيين في الزيادة مرة أخرى، وبحلول نهاية شهر مايو/ أيار 2024، تجاوزت الخسائر، لأول مرة، 10 آلاف شخص في الأسبوع، وبعد ذلك لم ينخفض العدد أبدًا عن هذا الرقم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241231/مسيرة-روسية-تستهدف-موقعا-أوكرانيا-مخفيا-في-مقاطعة-سومي-فيديو--1096364144.html
https://sarabic.ae/20250101/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-أسماء-المدن-التي-ستخسرها-أوكرانيا-في-حال-رفضها-للمفاوضات-1096379429.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

مرتزق بولندي: أوكرانيا تجند مقاتلين أجانب عشوائيا بسبب النقص العددي في صفوف قواتها

07:14 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Basil Shrtouh 800 مرتزق بينهم "داعشيون" يهجرون جبهات إدلب إلى أوكرانيا
 800 مرتزق بينهم داعشيون يهجرون جبهات إدلب إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Basil Shrtouh
تابعنا عبر
كشف مرتزق بولندي أن القوات المسلحة الأوكرانية، تجنّد مقاتلين أجانب بشكل عشوائي عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك، بسبب النقص في القوة البشرية لدى قوات نظام كييف.
وقال المرتزق الأسير، في مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة "سبوتنبك": "يكفي فقط العثور على هذا الموقع الإلكتروني، وملء استبيان وإرسال خطاب وانتظار الرد. أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى قوة بشرية، فهي تعاني من نقص في العسكريين، ولذا يأخذون الجميع تقريبًا ولا يرفضون أحدًا".

وبلغت الخسائر البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في عام 2024، وفقا لحسابات وكالة "سبوتنيك"، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية، نحو 593 ألفا و410 عسكريين.

ووفقا للتقارير الأسبوعية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 4 آلاف جندي أسبوعيا، في بداية العام 2024، وبحلول شهر مارس/ آذار الماضي، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 7 آلاف جندي، لكنه انخفض بعد ذلك قليلاً.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تستهدف موقعا أوكرانيا مخفيا في مقاطعة سومي... فيديو
31 ديسمبر 2024, 14:32 GMT

بالإضافة إلى ذلك، في شهر مارس 2024، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية اختراق الحدود الروسية في مقاطعتي بيلغورود وكورسك، ونتيجة لذلك فقدت نحو 3 آلاف شخص آخرين.

ثم بدأت خسائر الأفراد العسكريين الأوكرانيين في الزيادة مرة أخرى، وبحلول نهاية شهر مايو/ أيار 2024، تجاوزت الخسائر، لأول مرة، 10 آلاف شخص في الأسبوع، وبعد ذلك لم ينخفض العدد أبدًا عن هذا الرقم.
أحد الطرق في اتجاه محور كراسنوارميسكي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف عن أسماء المدن التي ستخسرها أوكرانيا في حال رفضها للمفاوضات
أمس, 09:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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