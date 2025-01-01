https://sarabic.ae/20250101/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-أسماء-المدن-التي-ستخسرها-أوكرانيا-في-حال-رفضها-للمفاوضات-1096379429.html

ضابط أمريكي يكشف عن أسماء المدن التي ستخسرها أوكرانيا في حال رفضها للمفاوضات

ضابط أمريكي يكشف عن أسماء المدن التي ستخسرها أوكرانيا في حال رفضها للمفاوضات

سبوتنيك عربي

أكد سكوت ريتر، المحلل العسكري وضابط المخابرات الأمريكية السابق، أنه لابد من إعطاء أوكرانيا إنذاراً نهائياً، فإما أن يوافق نظام كييف على الشروط الروسية أو يخسر... 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T09:04+0000

2025-01-01T09:04+0000

2025-01-01T09:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على موقع "يوتيوب": "لو كنت كيث كيلوغ (الممثل الخاص لترامب في أوكرانيا)، لقلت لأوكرانيا، كلما أسرعت في إدراك ما إلى أين تتجه إليه الأمور، كلما احتفظت بأوكرانيا".ويرى ريتر أن المبعوث الخاص المستقبلي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى أوكرانيا، ليس لديه ببساطة ما يتحدث عنه مع نظام كييف، لأن أوكرانيا "ببساطة لا تملك الحق في التصويت".وأوضح أن الولايات المتحدة ليس لديها أي نفوذ على روسيا، وأفضل ما يمكن أن تفعله واشنطن في هذا الموقف هو الموافقة على جميع مطالب موسكو لمحاولة تخفيف العواقب المدمرة على أوكرانيا، موضحًا أنه كلما أطالت كييف في المماطلة في المفاوضات، كلما كان موقفها أكثر ضعفًا.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كتبت وكالة "رويترز"، أن "خطة ترامب لحل الصراع في أوكرانيا تتضمن رفض كييف عضوية الناتو وتقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا".كما أكد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه يعتزم التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا، خلال 24 ساعة فقط. ووصف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، في تعليقه على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد.القوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوعضابط أمريكي: زيلينسكي منفصل عن الواقع ويرفض كل مقترحات التسويةخبير عسكري بريطاني: جميع المقترحات الأوروبية لأوكرانيا غير مجدية

https://sarabic.ae/20250101/نحو-600-ألف-عسكري-الخسائر-البشرية-للقوات-الأوكرانية-في-عام-2024-1096377956.html

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