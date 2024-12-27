https://sarabic.ae/20241227/القوات-الروسية-تحرر-عددا-من-البلدات-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-خلال-أسبوع-1096239312.html
القوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
القوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T10:18+0000
2024-12-27T10:18+0000
2024-12-27T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت القوات المسلحة الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة عالية على منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومستودعات الوقود، وورش إنتاج الأسلحة، ومستودعات تخزين الطائرات، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات دون طيار. كما تم ضرب نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".وتم صد 25 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3080 عسكريا، وثلاث دبابات، من بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وثلاث ناقلات جند مدرعة، بينها اثنتين من طراز "إم-113" أمريكية الصنع، و38 مركبة، و53 قطعة مدفعية ميدانية، منها 24 غربية الصنع. وتم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية، وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 1970 عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، واحدة من طراز "سبارتان" بريطانية الصنع، و"إم-113" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و22 مدفعا ميدانيًا سبعة منها أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات ذخيرة.وتابع البيان أنه خلال الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 2450 عسكريًا، و11 دبابة من طراز "أبرامز" المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و"ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، و13 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، "إس في- 90"سويدية الصنع، وخمس مدرعات "برادلي" أمريكية الصنع، و13 ناقلة جنود مدرعة، بما في ذلك اثنتين من طراز "إم-113"، ومدرعة "سترايكر" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 44 مركبة قتالية مدرعة أخرى. وتم تدمير 69 آلية و25 قطعة مدفعية ميدانية، وتسع محطات حرب إلكترونية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3815 عسكريًا، و6 دبابات من طراز "ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، و6 مركبات قتال مشاة، و7 ناقلات جند مدرعة مصنوعة في الولايات المتحدة، و11 مركبة قتال مدرعة أخرى، وتم تدمير 42 آلية، و26 قطعة مدفعية ميدانية.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، حررت بلدة ستوروجيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عددا من الألوية الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة بالعدة والعتاد.وخلال أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربعة صواريخ "كروز" بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وصاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و31 نظامًا صاروخيًا متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و496 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييفالدفاع الجوي الروسي يسقط 13 طائرة أوكرانية مسيرة فوق 5 مقاطعات في البلاد خلال الليل
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر عددا من البلدات وتكبد قوات كييف خسائر فادحة خلال أسبوع
10:18 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 11:03 GMT 27.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير عدد من البلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، خلال أسبوع، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت القوات المسلحة الروسية 37 ضربة جماعية بأسلحة عالية على منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، واستهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، ومستودعات الوقود، وورش إنتاج الأسلحة، ومستودعات تخزين الطائرات، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات دون طيار. كما تم ضرب نقاط انتشار مؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
وأضاف البيان أنه نتيجة للعمليات النشطة لوحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تم تحرير بلدتي لوزوفايا وزاغريزوفو في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 25 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3080 عسكريا، وثلاث دبابات، من بينها دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، وثلاث ناقلات جند مدرعة، بينها اثنتين من طراز "إم-113" أمريكية الصنع، و38 مركبة، و53 قطعة مدفعية ميدانية، منها 24 غربية الصنع. وتم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية،
وأربعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وذكر البيان أنه نتيجة للمعارك التي خاضتها وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، تم تحرير بلدتي غيغانت وأوستروفسكويه التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية
أكثر من 1970 عسكريًا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، واحدة من طراز "سبارتان" بريطانية الصنع، و"إم-113" أمريكية الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و13 مركبة، و22 مدفعا ميدانيًا سبعة منها أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات ذخيرة.
وتابع البيان أنه خلال الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف،
عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 2450 عسكريًا، و11 دبابة من طراز "أبرامز"
المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و"ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، و13 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر" مصنوعة في ألمانيا، "إس في- 90"سويدية الصنع، وخمس مدرعات "برادلي" أمريكية الصنع، و13 ناقلة جنود مدرعة، بما في ذلك اثنتين من طراز "إم-113"، ومدرعة "سترايكر" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 44 مركبة قتالية مدرعة أخرى. وتم تدمير 69 آلية و25 قطعة مدفعية ميدانية، وتسع محطات حرب إلكترونية.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدتي كراسنوي ونوفي ترود التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3815 عسكريًا، و6 دبابات من طراز "ليوبارد" المصنوعة في ألمانيا، و6 مركبات قتال مشاة، و7 ناقلات جند مدرعة مصنوعة في الولايات المتحدة، و11 مركبة قتال مدرعة أخرى،
وتم تدمير 42 آلية، و26 قطعة مدفعية ميدانية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، حررت بلدة ستوروجيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. واستهدفت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، عددا من الألوية الأوكرانية وكبدتها خسائر فادحة بالعدة والعتاد.
وخلال أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي
أربعة صواريخ "كروز" بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وصاروخًا موجهًا بعيد المدى من طراز "نبتون"، وقنبلتين موجهتين من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و31 نظامًا صاروخيًا متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و496 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.