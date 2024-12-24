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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومخازن-الذخيرة-والمسيرات-لقوات-كييف-1096108265.html
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الذخيرة، والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:04+0000
2024-12-24T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/18/1072664149_0:128:3414:2048_1920x0_80_0_0_2bb7a837a7cefe5eaa821af039d2fa5c.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، وثلاث مركبات، وأربع مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعا التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق دفوريتشنايا، وزاغريزوفو، وكوبانكي، وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 380 عسكريا، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، ومدفعية ذاتية الدفع 122 ملم" غفوزديكا "، ومدافع هاوتزر 122 ملم "دي- 30"، ومدفعان 105 ملم "إم 119" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أربعة قاذفات لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و65 طائرة دون طيار.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق فريميفكا، ونيسكوتشنوي، ورازليف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابورجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 160 عسكريا، ومركبتين، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر عيار 152 ملم، ومدفع "أكاتسيا" ذاتي الدفع عيار 152 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241223/غراد-الروسية-تستهدف-تحشدات-ومعدات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1096092904.html
https://sarabic.ae/20241223/القوات-الروسية-تحيد-300-عسكري-أوكراني-وتدمر-عددا-من-المدرعات-في-مقاطعة-كورسك--1096075729.html
https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كيبف-أكثر-من-43-ألف-عسكري-بالإضافة-إلى-251-دبابة-منذ-بداية-العمليات-في-كورسك-1096055055.html
https://sarabic.ae/20241223/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستوروجيفوي-في-دونيتسك-1096071653.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف

10:04 GMT 24.12.2024
© Sputnik . MAKCEM BLENOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - المدرعة البرمائية "بي تي آر - 80"
الجيش الروسي - المدرعة البرمائية بي تي آر - 80 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . MAKCEM BLENOV
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الذخيرة، والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية للقوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، وثلاث مركبات، وأربع مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعا التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق دفوريتشنايا، وزاغريزوفو، وكوبانكي، وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غراد" الروسية تستهدف تحشدات ومعدات للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أمس, 19:09 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 380 عسكريا، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، ومدفعية ذاتية الدفع 122 ملم" غفوزديكا "، ومدافع هاوتزر 122 ملم "دي- 30"، ومدفعان 105 ملم "إم 119" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية.

وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، وهجومية، وجوية، تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا، وسيفيرسك، ودروغكوفكا، وكونستانتينوفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 300 عسكري أوكراني وتدمر عددا من المدرعات في مقاطعة كورسك
أمس, 11:22 GMT

وأشار بيان الوزارة إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، والطائرات دون طيار، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات الأوكرانية في 146 منطقة.

ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أربعة قاذفات لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و65 طائرة دون طيار.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك
22 ديسمبر, 11:00 GMT
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق فريميفكا، ونيسكوتشنوي، ورازليف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابورجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 160 عسكريا، ومركبتين، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر عيار 152 ملم، ومدفع "أكاتسيا" ذاتي الدفع عيار 152 ملم.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك
أمس, 09:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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