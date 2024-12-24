https://sarabic.ae/20241224/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-ومخازن-الذخيرة-والمسيرات-لقوات-كييف-1096108265.html

الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف

الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية ومخازن الذخيرة والمسيرات لقوات كييف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومخازن الذخيرة، والطائرات دون طيار، بالإضافة إلى... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T10:04+0000

2024-12-24T10:04+0000

2024-12-24T10:04+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ليبتسي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 40 عسكريًا، وثلاث مركبات، وأربع مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعا التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات لثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي في مناطق دفوريتشنايا، وزاغريزوفو، وكوبانكي، وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 380 عسكريا، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعية ذاتية الدفع 152 ملم من طراز "أكاتسيا"، ومدفعية ذاتية الدفع 122 ملم" غفوزديكا "، ومدافع هاوتزر 122 ملم "دي- 30"، ومدفعان 105 ملم "إم 119" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى محطتين للحرب الإلكترونية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 250 عسكريا، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".ودمرت أنظمة الدفاع الجوي أربعة قاذفات لإطلاق الصواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و65 طائرة دون طيار.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق فريميفكا، ونيسكوتشنوي، ورازليف من جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابورجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 160 عسكريا، ومركبتين، ومدفعية ذاتية الدفع عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدافع هاوتزر عيار 152 ملم، ومدفع "أكاتسيا" ذاتي الدفع عيار 152 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع

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https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كيبف-أكثر-من-43-ألف-عسكري-بالإضافة-إلى-251-دبابة-منذ-بداية-العمليات-في-كورسك-1096055055.html

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