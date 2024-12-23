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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241223/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستوروجيفوي-في-دونيتسك-1096071653.html
القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك
القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ستوروجيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T09:22+0000
2024-12-23T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للمعارك الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ستوروجيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية تشكيلات من وحدة مشاة آلية، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع عسكري في مناطق رازدولنوي ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية، ومعدات المشاة، وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع في مناطق نوفواندريفكا، ولوبكوفوي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين المسيرات الهجومية ، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة للقوات الأوكرانية، و المعدات العسكرية في 143 منطقة. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات الهجومية، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبانكي، ودفوريتشنايا، وزاغريزوفو، وزيليني غاي من مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 عسكري، وناقلة جنود مدرعة "إم-113"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كيبف-أكثر-من-43-ألف-عسكري-بالإضافة-إلى-251-دبابة-منذ-بداية-العمليات-في-كورسك-1096055055.html
https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-كراسنويه-في-جمهورية-دونيتسك-ولوزوفايا-في-مقاطعة-خاركوف-1096053168.html
https://sarabic.ae/20241222/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-42-طائرة-أوكرانية-مسيرة-الليلة-الماضية-1096051747.html
https://sarabic.ae/20241221/قوات-كييف-تفقد-أكثر-من-300-عسكري-في-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1096036763.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك

09:22 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 10:03 GMT 23.12.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ستوروجيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للمعارك الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ستوروجيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية تشكيلات من وحدة مشاة آلية، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع عسكري في مناطق رازدولنوي ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 155 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "قيصر" ذاتي الدفع عيار 155 ملم مصنوع في فرنسا، ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20"عيار 152 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك
أمس, 11:00 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية، ومعدات المشاة، وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع في مناطق نوفواندريفكا، ولوبكوفوي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 45 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومحطة حرب إلكترونية.
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين المسيرات الهجومية ، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة للقوات الأوكرانية، و المعدات العسكرية في 143 منطقة.
يتم إرسال دبابة تي-80 لإطلاق النار الحي في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
أمس, 09:19 GMT
وتابع بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بورشيفايا وليبيديفكا، في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات الهجومية، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبانكي، ودفوريتشنايا، وزاغريزوفو، وزيليني غاي من مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية
أمس, 05:53 GMT
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دروغكوفكا، وكونستانتينوفكا، وتشاسوف يار، وأرتيما وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 عسكري، وناقلة جنود مدرعة "إم-113"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا.
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات كييف تفقد أكثر من 300 عسكري في كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
21 ديسمبر, 11:16 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
قوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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