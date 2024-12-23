https://sarabic.ae/20241223/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستوروجيفوي-في-دونيتسك-1096071653.html
القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك
القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ستوروجيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T09:22+0000
2024-12-23T09:22+0000
2024-12-23T10:03+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للمعارك الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ستوروجيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدفت القوات الروسية تشكيلات من وحدة مشاة آلية، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع عسكري في مناطق رازدولنوي ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية، ومعدات المشاة، وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع في مناطق نوفواندريفكا، ولوبكوفوي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين المسيرات الهجومية ، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة للقوات الأوكرانية، و المعدات العسكرية في 143 منطقة. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات الهجومية، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبانكي، ودفوريتشنايا، وزاغريزوفو، وزيليني غاي من مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 عسكري، وناقلة جنود مدرعة "إم-113"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةقوات "فوستوك" الروسية تحرر 7 بلدات خلال شهر وتسيطر على مساحة 300 كيلومتر مربع
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك
09:22 GMT 23.12.2024 (تم التحديث: 10:03 GMT 23.12.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة ستوروجيفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه نتيجة للمعارك الحاسمة التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، تم تحرير بلدة ستوروجيفوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
واستهدفت القوات الروسية تشكيلات من وحدة مشاة آلية، ولواءين ميكانيكيين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع عسكري في مناطق رازدولنوي ورازليف في جمهورية دونيتسك الشعبية، وغوليايبول في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 155 عسكريًا، وأربع مركبات، ومدفع "قيصر" ذاتي الدفع عيار 155 ملم مصنوع في فرنسا، ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20"عيار 152 ملم، ومحطة حرب إلكترونية.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قامت بتحسين تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية، ومعدات المشاة، وألوية الهجوم الجبلي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية،
ولواء الدفاع في مناطق نوفواندريفكا، ولوبكوفوي، ونيستيريانكا، في مقاطعة زابوروجيه، وميخائيلوفكا في مقاطعة خيرسون.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 45 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفع عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومحطة حرب إلكترونية.
وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية والمدفعية، للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات تخزين المسيرات الهجومية ، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة للقوات الأوكرانية، و المعدات العسكرية في 143 منطقة.
وتابع بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بورشيفايا وليبيديفكا، في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية، والمعدات الهجومية، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوبانكي، ودفوريتشنايا، وزاغريزوفو، وزيليني غاي من مقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، وتيرني من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تشكيلات من لواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دروغكوفكا، وكونستانتينوفكا، وتشاسوف يار، وأرتيما وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 عسكري،
وناقلة جنود مدرعة "إم-113"، ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بالادين" مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعين من طراز "إل-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.