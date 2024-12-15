https://sarabic.ae/20241215/القوات-الأوكرانية-تدفع-بمدربين-أجانب-نحو-كورسك-بالتزامن-مع-خسائرها-الفادحة-1095800424.html

القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة

القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة

سبوتنيك عربي

صرح ضابط، من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ملقب بـ"لاديا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بنقل مدربين من الدول الغربية، إلى الخطوط... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T08:05+0000

2024-12-15T08:05+0000

2024-12-15T08:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وبحسب الضابط، تم استخلاص هذه المعلومات، أثناء استجواب مرتزق بريطاني أسير.وقال الضابط: "وفقا له، كان (المرتزق) في البداية، مدربا في غرب أوكرانيا، ثم تم نقله إلى مقاطعة سومي، وبعد ذلك تم إرساله إلى (مقاطعة) كورسك".وأضاف الضابط: "لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من العثور على أي وثائق أو علامات تعريفية أخرى معهم تؤكد ذلك".واحتجزت محكمة في كورسك أندرسون بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني، كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية والمشاركة في الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، وبحسب التحقيق، فإن البريطاني وشركائه ارتكبوا جرائم ضد المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"

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https://sarabic.ae/20241215/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095798120.html

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رصد عسكري, روسيا