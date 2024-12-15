https://sarabic.ae/20241215/القوات-الأوكرانية-تدفع-بمدربين-أجانب-نحو-كورسك-بالتزامن-مع-خسائرها-الفادحة-1095800424.html
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
سبوتنيك عربي
صرح ضابط، من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ملقب بـ"لاديا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بنقل مدربين من الدول الغربية، إلى الخطوط... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T08:05+0000
2024-12-15T08:05+0000
2024-12-15T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب الضابط، تم استخلاص هذه المعلومات، أثناء استجواب مرتزق بريطاني أسير.وقال الضابط: "وفقا له، كان (المرتزق) في البداية، مدربا في غرب أوكرانيا، ثم تم نقله إلى مقاطعة سومي، وبعد ذلك تم إرساله إلى (مقاطعة) كورسك".وأضاف الضابط: "لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من العثور على أي وثائق أو علامات تعريفية أخرى معهم تؤكد ذلك".واحتجزت محكمة في كورسك أندرسون بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني، كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية والمشاركة في الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، وبحسب التحقيق، فإن البريطاني وشركائه ارتكبوا جرائم ضد المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
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https://sarabic.ae/20241215/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095798120.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
صرح ضابط، من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ملقب بـ"لاديا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بنقل مدربين من الدول الغربية، إلى الخطوط الأمامية في مقاطعة كورسك.
وبحسب الضابط، تم استخلاص هذه المعلومات، أثناء استجواب مرتزق بريطاني أسير.
وقال الضابط: "وفقا له، كان (المرتزق) في البداية، مدربا في غرب أوكرانيا، ثم تم نقله إلى مقاطعة سومي، وبعد ذلك تم إرساله إلى (مقاطعة) كورسك".
وفقًا للضابط لاديا، أفاد المسلحون الأوكرانيون الذين تم أسرهم مع المرتزقة، أن مرتزقة من الدول الإسكندنافية، من المفترض أنهم دنماركيون، يقاتلون في مقاطعة كورسك.
وأضاف الضابط: "لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من العثور على أي وثائق أو علامات تعريفية أخرى معهم تؤكد ذلك".
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، تم القبض على المرتزق البريطاني جيمس سكوت ريس أندرسون، في مقاطعة كورسك، وتم فتح قضية جنائية ضده.
واحتجزت محكمة في كورسك أندرسون بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني، كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية والمشاركة في الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، وبحسب التحقيق، فإن البريطاني وشركائه ارتكبوا جرائم ضد المدنيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.