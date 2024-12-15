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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241215/القوات-الأوكرانية-تدفع-بمدربين-أجانب-نحو-كورسك-بالتزامن-مع-خسائرها-الفادحة-1095800424.html
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة
سبوتنيك عربي
صرح ضابط، من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ملقب بـ"لاديا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بنقل مدربين من الدول الغربية، إلى الخطوط... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T08:05+0000
2024-12-15T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وبحسب الضابط، تم استخلاص هذه المعلومات، أثناء استجواب مرتزق بريطاني أسير.وقال الضابط: "وفقا له، كان (المرتزق) في البداية، مدربا في غرب أوكرانيا، ثم تم نقله إلى مقاطعة سومي، وبعد ذلك تم إرساله إلى (مقاطعة) كورسك".وأضاف الضابط: "لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من العثور على أي وثائق أو علامات تعريفية أخرى معهم تؤكد ذلك".واحتجزت محكمة في كورسك أندرسون بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني، كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية والمشاركة في الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، وبحسب التحقيق، فإن البريطاني وشركائه ارتكبوا جرائم ضد المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
https://sarabic.ae/20241215/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-15-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية-1095798388.html
https://sarabic.ae/20241215/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095798120.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحة

08:05 GMT 15.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة "كشتانا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات" الروسية في مقاطعة كورسك الروسية
جنود من مجموعة القوات التكتيكية التابعة للكتيبة كشتانا، التابعة للقوات الخاصة أخمات الروسية في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
صرح ضابط، من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، ملقب بـ"لاديا"، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات المسلحة الأوكرانية، تقوم بنقل مدربين من الدول الغربية، إلى الخطوط الأمامية في مقاطعة كورسك.
وبحسب الضابط، تم استخلاص هذه المعلومات، أثناء استجواب مرتزق بريطاني أسير.
وقال الضابط: "وفقا له، كان (المرتزق) في البداية، مدربا في غرب أوكرانيا، ثم تم نقله إلى مقاطعة سومي، وبعد ذلك تم إرساله إلى (مقاطعة) كورسك".

وفقًا للضابط لاديا، أفاد المسلحون الأوكرانيون الذين تم أسرهم مع المرتزقة، أن مرتزقة من الدول الإسكندنافية، من المفترض أنهم دنماركيون، يقاتلون في مقاطعة كورسك.

وأضاف الضابط: "لكن لسوء الحظ، لم نتمكن من العثور على أي وثائق أو علامات تعريفية أخرى معهم تؤكد ذلك".
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
04:24 GMT
وفي نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، تم القبض على المرتزق البريطاني جيمس سكوت ريس أندرسون، في مقاطعة كورسك، وتم فتح قضية جنائية ضده.
واحتجزت محكمة في كورسك أندرسون بتهمة عبور حدود الدولة الروسية بشكل غير قانوني، كجزء من القوات المسلحة الأوكرانية والمشاركة في الأعمال العدائية في مقاطعة كورسك، وبحسب التحقيق، فإن البريطاني وشركائه ارتكبوا جرائم ضد المدنيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:15 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الاستخبارات الخارجية الروسية تنفي تواصلها مع "سي أي أيه" قبيل استخدام صواريخ "أوريشنيك"
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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