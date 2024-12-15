https://sarabic.ae/20241215/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-15-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية-1095798388.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 15 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T04:24+0000
2024-12-15T04:24+0000
2024-12-15T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/19/1049063771_0:192:2956:1855_1920x0_80_0_0_92c8f843bfec3738b9259fda279a21b5.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها على "تليغرام": "في خضم محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت 15 طائرة أوكرانية مسيرة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241214/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-84-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1095796830.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 15 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 15 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان لها على "تليغرام": "في خضم محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار، ضد أهداف على أراضي روسيا، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت 15 طائرة أوكرانية مسيرة.
تم تدمير 13 طائرة دون طيار فوق البحر الأسود، وطائرة واحدة دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وبيلغورود.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.