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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كيبف-أكثر-من-43-ألف-عسكري-بالإضافة-إلى-251-دبابة-منذ-بداية-العمليات-في-كورسك-1096055055.html
الجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ بداية المعارك على محور كورسك، بلغ أكثر من 43 ألف عسكري، بالإضافة... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T11:00+0000
2024-12-22T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما ذكرت الوزارة في البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية، على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 260 عسكريا ودبابتين، إحداهما من طراز ليوبارد، ألمانية الصنع، ومركبتي مشاة قتاليتين، وناقلتي جند مدرعتين، و7 مركبات قتال مدرعة، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية".وأردف التقرير: "إجمالا، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 43010 عسكريين، و251 دبابة، و191 مركبة مشاة قتالية، و132 ناقلة جند مدرعة، و1312 مركبة قتال مدرعة، و1166 سيارة، و323 قطعة مدفعية، و42 راجمة صواريخ، من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير، و79 محطة حرب إلكترونية و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي و27 قطعة من المعدات الهندسية، من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77"، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء ومركبة للقيادة والتحكم."وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير القوات الروسية بلدة كراسنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلن البيان أن قوات الغرب حررت بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت ستة هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية
https://sarabic.ae/20241220/موسكو-الرد-الروسي-على-القصف-الأوكراني-لريلسك-بمقاطعة-كورسك-لن-يستغرق-وقتا-طويلا-1096028598.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك

11:00 GMT 22.12.2024 (تم التحديث: 11:31 GMT 22.12.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ بداية المعارك على محور كورسك، بلغ أكثر من 43 ألف عسكري، بالإضافة إلى 251 دبابة.
كما ذكرت الوزارة في البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية، على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 260 عسكريا ودبابتين، إحداهما من طراز ليوبارد، ألمانية الصنع، ومركبتي مشاة قتاليتين، وناقلتي جند مدرعتين، و7 مركبات قتال مدرعة، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية".
وأردف التقرير: "إجمالا، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 43010 عسكريين، و251 دبابة، و191 مركبة مشاة قتالية، و132 ناقلة جند مدرعة، و1312 مركبة قتال مدرعة، و1166 سيارة، و323 قطعة مدفعية، و42 راجمة صواريخ، من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير، و79 محطة حرب إلكترونية و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي و27 قطعة من المعدات الهندسية، من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77"، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء ومركبة للقيادة والتحكم."
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: الرد الروسي على القصف الأوكراني لريلسك بمقاطعة كورسك "لن يستغرق وقتا طويلا"
20 ديسمبر, 22:32 GMT

وأضافت الوزارة في تقريرها، أن "عمليات القضاء على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية متواصلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير القوات الروسية بلدة كراسنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضح البيان: "نتيجة للعمليات الهجومية الناجحة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير بلدة كراسنويه بجمهورية دونيتسك الشعبية.
كما أعلن البيان أن قوات الغرب حررت بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت ستة هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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