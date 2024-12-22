https://sarabic.ae/20241222/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كيبف-أكثر-من-43-ألف-عسكري-بالإضافة-إلى-251-دبابة-منذ-بداية-العمليات-في-كورسك-1096055055.html

الجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات كيبف أكثر من 43 ألف عسكري بالإضافة إلى 251 دبابة منذ بداية العمليات في كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية، منذ بداية المعارك على محور كورسك، بلغ أكثر من 43 ألف عسكري، بالإضافة... 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T11:00+0000

2024-12-22T11:00+0000

2024-12-22T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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كما ذكرت الوزارة في البيان أن "خسائر القوات الأوكرانية، على محور كورسك خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغت أكثر من 260 عسكريا ودبابتين، إحداهما من طراز ليوبارد، ألمانية الصنع، ومركبتي مشاة قتاليتين، وناقلتي جند مدرعتين، و7 مركبات قتال مدرعة، بالإضافة لمحطة حرب إلكترونية".وأردف التقرير: "إجمالا، خلال العمليات العسكرية على محور كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 43010 عسكريين، و251 دبابة، و191 مركبة مشاة قتالية، و132 ناقلة جند مدرعة، و1312 مركبة قتال مدرعة، و1166 سيارة، و323 قطعة مدفعية، و42 راجمة صواريخ، من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات و7 سيارات للنقل والتذخير، و79 محطة حرب إلكترونية و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي و27 قطعة من المعدات الهندسية، من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز، ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77"، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء ومركبة للقيادة والتحكم."وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، عن تحرير مجموعة قوات "الغرب"، التابعة لها، بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحرير القوات الروسية بلدة كراسنويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلن البيان أن قوات الغرب حررت بلدة لوزوفايا، التابعة لمقاطعة خاركوف، وصدت ستة هجمات مضادة، من قبل وحدات العدو الهجومية.الدفاع الجوي الروسي يسقط 42 طائرة أوكرانية مسيرة الليلة الماضية

https://sarabic.ae/20241220/موسكو-الرد-الروسي-على-القصف-الأوكراني-لريلسك-بمقاطعة-كورسك-لن-يستغرق-وقتا-طويلا-1096028598.html

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