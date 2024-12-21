https://sarabic.ae/20241221/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوستروفسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1096034509.html

القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها حررت بلدة أوستروفسكويه ، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T09:32+0000

2024-12-21T09:32+0000

2024-12-21T10:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأفادت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، سيطرت على بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوستروفسكويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاليزنيانسكوي وأوريخوفو، وفاسيليفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، صدت مجموعة قوات "الغرب"، هجومين مضادين لوحدات هجومية معادية.وبحسب الوزارة، "واصلت قوات مجموعة "المركز"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك وبيشانوي وكراسنوي ونوفوترويتسكوي ونوفولينوفكا وناديجدينكا وكراسنوارميسك وشربينوفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأردف البيان: "هزمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك بمقاطعة خاركوف، وكبدت القوات ما يصل إلى 40 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وسيارتين، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي - 30"، ومستودعًا للذخيرة".وأردف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتعزيز مواقعها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رازليف، وفيليكايا نوفوسيلكا، وكونستانتينوبول، وستوروزيفوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما ذكر البيان، أن الطيران والمدفعية الروسية، ألحقا أضرارا بمنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية.وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و89 طائرة دون طيار".تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةالجيش الروسي يحرر بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك

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