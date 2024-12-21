القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:32 GMT 21.12.2024 (تم التحديث: 10:57 GMT 21.12.2024)
© Photo / People's Militia of the Donetsk People's Republic/Telegramالقوات المسلحة الروسية في أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، أن القوات التابعة لها حررت بلدة أوستروفسكويه ، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأفادت الوزارة، أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، سيطرت على بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في البيان: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، التي قامت بها وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، تم تحرير بلدة أوستروفسكويه، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق زاليزنيانسكوي وأوريخوفو، وفاسيليفكا، وتشاسوف يار، وكوراخوفو، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 285 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي - 30"، ومدفع هاوتزر "إم 119"، أمريكي الصنع، عيار 105 ملم، وخمسة مستودعات ذخيرة ميدانية.
بالإضافة إلى ذلك، صدت مجموعة قوات "الغرب"، هجومين مضادين لوحدات هجومية معادية.
وجاء في بيان الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 440 عسكريًا، وثلاث دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد ألمانية الصنع، وشاحنتين صغيرتين، وخمس مدافع هاوتزر من طراز "دي - 30".
وبحسب الوزارة، "واصلت قوات مجموعة "المركز"، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية، ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك وبيشانوي وكراسنوي ونوفوترويتسكوي ونوفولينوفكا وناديجدينكا وكراسنوارميسك وشربينوفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تم صد 12 هجومًا مضادًا للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 580 عسكريًا، ودبابة ليوبارد ألمانية الصنع، والعديد من الآليات الأخرى".
وأردف البيان: "هزمت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كازاتشيا لوبان وفولشانسك بمقاطعة خاركوف، وكبدت القوات ما يصل إلى 40 عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، وسيارتين، وثلاث مدافع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي - 30"، ومستودعًا للذخيرة".
وأضاف البيان: "دحرت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أنتونوفكا، وكاميشاني، في مقاطعة خيرسون، وستيبنوجورسك بمقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 عسكريًا وسيارتين ومحطة حرب إلكترونية، والعديد من الآليات الأخرى”.
وأردف البيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الشرق، بتعزيز مواقعها على طول خط التماس القتالي، ودحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رازليف، وفيليكايا نوفوسيلكا، وكونستانتينوبول، وستوروزيفوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو أكثر من 160 عسكريًا، وست سيارات ومدفعي "إم 198"، إضافة لمدفع ذاتي الحركة من طراز "أكاتسيا".
كما ذكر البيان، أن الطيران والمدفعية الروسية، ألحقا أضرارا بمنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، والبنية التحتية للمطارات العسكرية.
الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ألحقت أضرارًا بمنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، ومواقع تخزين للطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى تجمعات للكوادر البشرية، والمعدات العسكرية الأوكرانية، في 147 منطقة.
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و89 طائرة دون طيار".