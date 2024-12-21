https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الروسية-تعلن-دخول-أحدث-سفينة-صاروخية-الخدمة-في-الأسطول-البحري-1096034999.html
الدفاع الروسية تعلن دخول أحدث سفينة صاروخية الخدمة في الأسطول البحري
الدفاع الروسية تعلن دخول أحدث سفينة صاروخية الخدمة في الأسطول البحري
سبوتنيك عربي
أفادت إدارة الاتصالات والمعلومات بوزارة الدفاع الروسية، بقبول أحدث سفينة صواريخ صغيرة من طراز "توتشا"، في سلاح البحرية. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T10:13+0000
2024-12-21T10:13+0000
2024-12-21T10:13+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
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رصد عسكري, سلاح روسيا
الدفاع الروسية تعلن دخول أحدث سفينة صاروخية الخدمة في الأسطول البحري
يتبع
أفادت إدارة الاتصالات والمعلومات بوزارة الدفاع الروسية، بقبول أحدث سفينة صواريخ صغيرة من طراز "توتشا"، في سلاح البحرية.