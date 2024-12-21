https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-19-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية-1096031528.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق أربع مقاطعات في روسيا والبحر الأسود. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T04:49+0000
2024-12-21T04:49+0000
2024-12-21T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانبة دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية دون طيار".وأردف البيان: "تم إسقاط تسع منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمسة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاثة فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار الحافة".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عدة-طائرات-أوكرانية-مسيرة-في-مقاطعة-فورونيج-1096030611.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق أربع مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانبة دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأردف البيان: "تم إسقاط تسع منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمسة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاثة فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار الحافة".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.