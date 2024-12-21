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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-19-مسيرة-أوكرانية-الليلة-الماضية-1096031528.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق أربع مقاطعات في روسيا والبحر الأسود. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T04:49+0000
2024-12-21T04:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانبة دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية دون طيار".وأردف البيان: "تم إسقاط تسع منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمسة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاثة فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار الحافة".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241221/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-عدة-طائرات-أوكرانية-مسيرة-في-مقاطعة-فورونيج-1096030611.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن تدمير 19 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

04:49 GMT 21.12.2024
© Photoشيلكا
شيلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Photo
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت خلال الليل 19 طائرة أوكرانية دون طيار، فوق أربع مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.
وأضاف البيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات أوكرانبة دون طيار، على أهداف في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 19 طائرة أوكرانية دون طيار".
وأردف البيان: "تم إسقاط تسع منها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وخمسة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاثة فوق البحر الأسود وواحدة فوق كل من مقاطعات كورسك وكراسنودار الحافة".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر عدة طائرات أوكرانية مسيرة في مقاطعة فورونيج
02:45 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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