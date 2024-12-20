https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-ونوفوبوستينكا-في-جمهورية-دونيتسك-1096004902.html
الجيش الروسي يحرر بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك
الجيش الروسي يحرر بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T09:20+0000
2024-12-20T09:20+0000
2024-12-20T09:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "من 14 إلى 20 ديسمبر هذا العام. نفذت القوات المسلحة الروسية 24 ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة وهاجمت بطائرات دون طيار، منشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التجميع والتخزين للطائرات بدون طيار والقطارات العسكرية في محطات التفريغ، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية".وأشار البيان إلى أنه "خلال أسبوع، استسلم 59 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".وأضاف: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهداف "تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي مقاطعة كورسك. وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 2675 عسكريًا وتسع دبابات و73 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من راجمات الصواريخ، وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة، وتم صد 18 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو أكثر من 3610 جنود ودبابتين وعربتي مشاة قتالية وست ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة M113 أمريكية الصنع وأربع مركبات قتالية مدرعة أخرى و34 مركبة و57 قطعة مدفعية ميدانية".وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة القوات "الجنوب"، تم تحرير بلدات أنوفكا وفيسيلي جاي وإليزافيتوفكا وترودوفوي وأوسبينوفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى مدار أسبوع، في هذا الاتجاه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2365 فردًا عسكريًا، ودبابة، وخمس ناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وأربع محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-في-كييف-بأسلحة-بعيدة-المدى-1095995252.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك
09:20 GMT 20.12.2024 (تم التحديث: 09:44 GMT 20.12.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "من 14 إلى 20 ديسمبر هذا العام. نفذت القوات المسلحة الروسية 24 ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة وهاجمت بطائرات دون طيار، منشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التجميع والتخزين للطائرات بدون طيار والقطارات العسكرية في محطات التفريغ، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية".
وأشار البيان إلى أنه "خلال أسبوع، استسلم 59 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".
وتابع البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وستة صواريخ "أتاكمز" ، وثلاثة صواريخ كروز "ستروم شادو" ، وصاروخ موجه بعيد المدى " نبتون"، وأربع قنابل جوية موجهة من طراز "هامر"، و18 صاروخا من طراز "هيمارس"، و519 طائرة دون طيار".
وأضاف: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهداف "تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي مقاطعة كورسك. وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 2675 عسكريًا وتسع دبابات و73 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من راجمات الصواريخ، وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضح البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة، وتم صد 18 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو أكثر من 3610 جنود ودبابتين وعربتي مشاة قتالية وست ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة M113 أمريكية الصنع وأربع مركبات قتالية مدرعة أخرى و34 مركبة و57 قطعة مدفعية ميدانية".
وبحسب البيان فإنه "تم تدمير أربع محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ستة مستودعات للذخيرة".
وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة القوات "الجنوب"، تم تحرير بلدات أنوفكا وفيسيلي جاي وإليزافيتوفكا وترودوفوي وأوسبينوفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى مدار أسبوع، في هذا الاتجاه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2365 فردًا عسكريًا، ودبابة، وخمس ناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وأربع محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات للذخيرة".
وقالت الوزارة: "واصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات نوفوبوستينكا وبوشكينو وستاري تيرني في لجمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد 67 هجمة مرتدة للعدو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2945 عسكريًا ودبابتين و15 مركبة قتالية مدرعة، وناقلتي جند مدرعتين و23 مركبة و43 قطعة مدفعية ميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.