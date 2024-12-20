https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يحرر-بلدتي-أوسبينوفكا-ونوفوبوستينكا-في-جمهورية-دونيتسك-1096004902.html

الجيش الروسي يحرر بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك

الجيش الروسي يحرر بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية حررت بلدتي أوسبينوفكا ونوفوبوستينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-20T09:20+0000

2024-12-20T09:20+0000

2024-12-20T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "من 14 إلى 20 ديسمبر هذا العام. نفذت القوات المسلحة الروسية 24 ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة وهاجمت بطائرات دون طيار، منشآت الطاقة التي تدعم عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، البنية التحتية للمطارات العسكرية ومواقع التجميع والتخزين للطائرات بدون طيار والقطارات العسكرية في محطات التفريغ، وتمركزات العدو من القوى البشرية والمعدات العسكرية".وأشار البيان إلى أنه "خلال أسبوع، استسلم 59 عسكريًا أوكرانيًا على خط التماس القتالي".وأضاف: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهداف "تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في أراضي مقاطعة كورسك. وعلى مدار أسبوع، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"، بلغت خسائر العدو أكثر من 2675 عسكريًا وتسع دبابات و73 مركبة قتالية مدرعة، وعددا من راجمات الصواريخ، وعددا من المدافع الميدانية".وأوضح البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة، وتم صد 18 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو أكثر من 3610 جنود ودبابتين وعربتي مشاة قتالية وست ناقلات جند مدرعة، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة M113 أمريكية الصنع وأربع مركبات قتالية مدرعة أخرى و34 مركبة و57 قطعة مدفعية ميدانية".وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وحدات مجموعة القوات "الجنوب"، تم تحرير بلدات أنوفكا وفيسيلي جاي وإليزافيتوفكا وترودوفوي وأوسبينوفكا في لجمهورية دونيتسك الشعبية، وعلى مدار أسبوع، في هذا الاتجاه، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 2365 فردًا عسكريًا، ودبابة، وخمس ناقلات جند مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وأربع محطات للحرب الإلكترونية والحرب المضادة للبطاريات، بالإضافة إلى تدمير خمسة مستودعات للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241220/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-عسكرية-استراتيجية-في-كييف-بأسلحة-بعيدة-المدى-1095995252.html

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