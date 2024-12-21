https://sarabic.ae/20241221/مندوب-روسيا-الدائم-لدى-الأمم-المتحدة-زيلينسكي-يبذل-قصارى-جهده-لتعطيل-أي-مبادرات-سلام-1096029416.html

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: زيلينسكي يبذل قصارى جهده لتعطيل "أي مبادرات سلام"

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: زيلينسكي يبذل قصارى جهده لتعطيل "أي مبادرات سلام"

سبوتنيك عربي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، أن فلاديمير زيلينسكي يبذل قصارى جهده لعرقلة "أي مبادرات سلام" واستفزاز روسيا للتصعيد. 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T01:15+0000

2024-12-21T01:15+0000

2024-12-21T01:15+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "بعد تعرضه لإخفاقات كارثية في ساحة المعركة، يبذل الرئيس الأوكراني الذي انتهت صلاحيته كل ما في وسعه لعرقلة أي مبادرات سلام واستفزاز روسيا لتصعيد جذري للصراع".وأضاف نيبينزيا: "وكما قلنا مرارًا وتكرارًا، فإن السلام بالنسبة له [زيلينسكي] هو السيناريو الأسوأ، لأنه، وفقًا لبعض البيانات، يحظى بدعم 11 بالمئة فقط من المواطنين الأوكرانيين. في هذه الحالة، سيتعين عليه الذهاب إلى صناديق الاقتراع ويخسر السلطة، ومن ثم تحمل مسؤولية كل تلك الجرائم التي ارتكبها بحق شعبه، وجعله بيدقًا في اللعبة الجيوسياسية التي يمارسها الغرب ضد روسيا. لذلك فهو يخشى أي مفاوضات كالنار، رافضًا مبادرات السلام الواحدة تلو الأخرى، كما حدث هذا الأسبوع لاقتراح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان حول هدنة عيد الميلاد وتبادل الأسرى".وكان زيلينسكي قد انتقد أوربان، الأسبوع الماضي، بسبب إجراء الأخير اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتقديم مقترح لإجراء تبادل كبير للأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا عشية عيد الميلاد، فضلًا عن إعلان وقف إطلاق النار في عيد الميلاد.وأعلن أوربان، في وقت سابق، أن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقف إطلاق النار في أعياد الميلاد وتبادل أسرى مع روسيا، لكن فلاديمير زيلينسكي رفض المبادرة.

https://sarabic.ae/20240829/الخارجية-الروسية-مبادرة-بوتين-للسلام-تبقى-وصفة-عامة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا---1092202697.html

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