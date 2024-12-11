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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يطوق-قوات-أوكرانية-في-كوراخوفو-1095683750.html
الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو
الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية، جنوب مدينة كوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقعت تحت حصار عملياتي،... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T08:47+0000
2024-12-11T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأردف: "قام جيشنا بتوسيع منطقة السيطرة في شمال أوسبينفكا، وحرر معقلا معاديا كبيرا، حيث وجدت مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تتمركز في قرية أنوفكا، وتغطي الضاحية الجنوبية لكوراخوفو، نفسها، تحت الحصار، كما إن طرق انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية تخضع لسيطرة النيران من جانب قواتنا".ووفقا له، فإن مصير القوات المسلحة الأوكرانية في أنوفكا، لا يحسد عليه، حيث أن عليهم أن يستسلموا أو أن يتم القضاء عليهم.وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة بريانسك
https://sarabic.ae/20241210/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلتويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095652902.html
https://sarabic.ae/20241211/سالدو-الدفاعات-الجوية-تسقط-بفعالية-صواريخ-أتاكمس-التي-تطلقها-كييف-باتجاه-جسر-القرم-1095679639.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو

08:47 GMT 11.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي- 90 "بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية، جنوب مدينة كوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقعت تحت حصار عملياتي، من قبل الجيش الروسي.
وأردف: "قام جيشنا بتوسيع منطقة السيطرة في شمال أوسبينفكا، وحرر معقلا معاديا كبيرا، حيث وجدت مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تتمركز في قرية أنوفكا، وتغطي الضاحية الجنوبية لكوراخوفو، نفسها، تحت الحصار، كما إن طرق انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية تخضع لسيطرة النيران من جانب قواتنا".
ووفقا له، فإن مصير القوات المسلحة الأوكرانية في أنوفكا، لا يحسد عليه، حيث أن عليهم أن يستسلموا أو أن يتم القضاء عليهم.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
أمس, 10:06 GMT
كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.
وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم خيرسون: الدفاعات الجوية تسقط بفعالية صواريخ "أتاكمز" التي تطلقها كييف باتجاه جسر القرم
01:41 GMT

وسيسمح تحرير كوراخوفو للقوات الروسية، بالتقدم أكثر إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة بريانسك
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مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:10 GMT
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