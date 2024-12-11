https://sarabic.ae/20241211/الجيش-الروسي-يطوق-قوات-أوكرانية-في-كوراخوفو-1095683750.html
الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو
الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية، جنوب مدينة كوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقعت تحت حصار عملياتي،... 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T08:47+0000
2024-12-11T08:47+0000
2024-12-11T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/19/1084446178_0:145:3121:1901_1920x0_80_0_0_cafceb3522730ab1ec8a0fbb33602966.jpg
وأردف: "قام جيشنا بتوسيع منطقة السيطرة في شمال أوسبينفكا، وحرر معقلا معاديا كبيرا، حيث وجدت مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تتمركز في قرية أنوفكا، وتغطي الضاحية الجنوبية لكوراخوفو، نفسها، تحت الحصار، كما إن طرق انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية تخضع لسيطرة النيران من جانب قواتنا".ووفقا له، فإن مصير القوات المسلحة الأوكرانية في أنوفكا، لا يحسد عليه، حيث أن عليهم أن يستسلموا أو أن يتم القضاء عليهم.وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.الدفاعات الجوية الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة في مقاطعة بريانسك
https://sarabic.ae/20241210/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلتويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095652902.html
https://sarabic.ae/20241211/سالدو-الدفاعات-الجوية-تسقط-بفعالية-صواريخ-أتاكمس-التي-تطلقها-كييف-باتجاه-جسر-القرم-1095679639.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/19/1084446178_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_e8dede70d204f06da7b61d869179134e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يطوق قوات أوكرانية في كوراخوفو
أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، أن مجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية، جنوب مدينة كوراخوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقعت تحت حصار عملياتي، من قبل الجيش الروسي.
وأردف: "قام جيشنا بتوسيع منطقة السيطرة في شمال أوسبينفكا، وحرر معقلا معاديا كبيرا، حيث وجدت مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تتمركز في قرية أنوفكا، وتغطي الضاحية الجنوبية لكوراخوفو، نفسها، تحت الحصار، كما إن طرق انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية تخضع لسيطرة النيران من جانب قواتنا".
ووفقا له، فإن مصير القوات المسلحة الأوكرانية في أنوفكا، لا يحسد عليه، حيث أن عليهم أن يستسلموا أو أن يتم القضاء عليهم.
كوراخوفو هي مدينة تقع في الجزء الغربي من جمهورية دونتسك الشعبية، وتقع على بعد 40 كيلومترًا من دونيتسك و30 كيلومترًا جنوب كراسنوارميسك.
وتتمتع المدينة بأهمية كبيرة، وهي أكبر بلدة في الجزء الجنوبي الغربي من دونباس، وبقيت تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة أطول بعد تحرير فوغليدار.
وسيسمح تحرير كوراخوفو للقوات الروسية، بالتقدم أكثر إلى الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.