https://sarabic.ae/20241210/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-جيلتويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095652902.html

القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة جيلتويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T10:06+0000

2024-12-10T10:06+0000

2024-12-10T10:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة، قامت وحدات من مجموعة قوات "المركز"، بتحرير قرية جيلتويه التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".تم استهداف القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دزيرجينسك وشيربينوفكا وديميتروف وبيتروفكا وبوشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد ثمانية هجمات مضادة شنتها تشكيلات مسلحة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان، أن "وحدات تجمع قوات الشرق الروسية، عززت مواقعها التكتيكية، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 160 عسكريًا وغيرها من المعدات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأردفت: "حسنت وحدات تجمع قوات الشرق، مواقعها واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كونستانتينوبل، فيليكايا نوفوسيلكا، نيسكوتشنو وفريميفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".أكما أعلنت الوزارة، أن وحدات تجمع قوات الجنوب الروسية، عززت مواقعها، لافتة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 225 عسكريا وغيرها من المعدات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح البيان:" حسنت وحدات تجمع قوات الجنوب مواقعها، واستهدفت أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات كوراخوفو، نوفوماركوفو، أوستروفسكوفا، أنوفكا وأوسبنوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وكشف البيان، أن وحدات تجمع قوات الغرب، عززت مواقعها وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 530 عسكريًا.وجاء في نص البيان: "عززت وحدات تجمع قوات الغرب، مواقعها على طول خط المواجهة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى ذلك استهدفت أفراد ومعدات تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، ولواءين من الدفاع المحلي، ولواء من الحرس الوطني، في مناطق بلدات أندريفكا، ريدكودوب، كوبيانسك، بمقاطعة خاركوف، ونوفوغوروفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، تم صد 14 هجمة مضادة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.كما استهدفت وحدات تجمع قوات الشمال الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، على محور خاركوف، أفرادًا ومعدات تابعة لثلاثة ألوية دفاع عسكرية، في مناطق بلدتي ليبتسي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.وأعلنت وزارة الدفاع، أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "دنيبر" الروسية، بلغت نحو 25 عسكرياً، والعديد من المعدات الحربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وجاء في تقرير الوزارة اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "استهدفت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" أفراد ومعدات للواء ميكانيكي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين من الدفاع المحلي، في مناطق بلدات دنيبروفسكوي وأنتونوفكا بمقاطعة خيرسون، ومدينة خيرسون. بلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 25 عسكرياً، وسيارتين، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".وختم البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 3 صواريخ "هيمارس، و23 طائرة مسيرة أوكرانية".يتحرك تحت الماء... سلاح روسي خطير يرعب الأمريكيينروسيا تطور زوارق هجومية سريعة لقواتها الخاصة

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روسيا, رصد عسكري