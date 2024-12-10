https://sarabic.ae/20241210/القوات-الروسية-تتوغل-في-اتجاهين-على-محور-لوغانسك-1095645361.html
القوات الروسية تتوغل في اتجاهين على محور لوغانسك
القوات الروسية تتوغل في اتجاهين على محور لوغانسك
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تتقدم في منطقة ماكييفكا ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T05:28+0000
2024-12-10T05:28+0000
2024-12-10T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "بعد توقف عملياتي قصير، استأنفت وحداتنا المتقدمة عمليات التحرير في منطقة ماكييفكا ونيفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح ماروشكو أن عدد الهجمات على تمركز معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية في بيتريفسكي (الاسم الأوكراني غريكوفكا) قد زاد أيضًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ترامب: زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والسلاممجلة أمريكية تحذر من سلاح فتاك تملكه روسيا
https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1095645116.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تتوغل في اتجاهين على محور لوغانسك
صرح الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية تتقدم في منطقة ماكييفكا ونيفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال ماروتشكو نقلاً عن مصادره الخاصة: "بعد توقف عملياتي قصير، استأنفت وحداتنا المتقدمة عمليات التحرير في منطقة ماكييفكا ونيفسكي، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأوضح ماروشكو أن عدد الهجمات على تمركز معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية في بيتريفسكي (الاسم الأوكراني غريكوفكا) قد زاد أيضًا.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، يوم أمس الاثنين، بتحسين تموضعها، ودحرت القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة ناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، فضلاً عن غابات سيريبريانسكي، كما تم صد تسع هجمات مضادة للوحدات الهجومية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.