https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1095645116.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T04:34+0000
2024-12-10T04:34+0000
2024-12-10T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية حالتين قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 3 مقذوفات مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد بجروح.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 6 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241209/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للسكك-الحديدية-التي-تدعم-أنشطة-القوات-الأوكرانية-1095621723.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال اليوم الماضي.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية حالتين قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 3 مقذوفات
مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد بجروح.
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 6 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.