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الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1095645116.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال اليوم الماضي
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T04:34+0000
2024-12-10T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
روسيا
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دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية حالتين قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 3 مقذوفات مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد بجروح.يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 6 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241209/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للسكك-الحديدية-التي-تدعم-أنشطة-القوات-الأوكرانية-1095621723.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية مرتين خلال اليوم الماضي

04:34 GMT 10.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال اليوم الماضي.
دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية حالتين قصف من قبل القوات الأوكرانية على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 3 مقذوفات مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد بجروح.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية التي تدعم أنشطة القوات الأوكرانية
أمس, 09:42 GMT
يذكر في اليوم السابق، تم الإعلان عن 6 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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