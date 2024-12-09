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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241209/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للسكك-الحديدية-التي-تدعم-أنشطة-القوات-الأوكرانية-1095621723.html
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية التي تدعم أنشطة القوات الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية التي تدعم أنشطة القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الروسي والطائرات المسيرة الهجومية والمدفعية استهدفت المطارات العسكرية الأوكرانية ومنشآت السكك الحديدية... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T09:42+0000
2024-12-09T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها إن "الضربات استهدفت أماكن تخزين الطائرات المسيرة، ومستودعا للوقود، وتجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية في 147 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و36 طائرة مسيرة.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات لواءي دفاع إقليميين، في منطقتي فيليكي بروغودي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية التي تدعم أنشطة القوات الأوكرانية

09:42 GMT 09.12.2024 (تم التحديث: 09:56 GMT 09.12.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الروسي والطائرات المسيرة الهجومية والمدفعية استهدفت المطارات العسكرية الأوكرانية ومنشآت السكك الحديدية التي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات الغربية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "الضربات استهدفت أماكن تخزين الطائرات المسيرة، ومستودعا للوقود، وتجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية في 147 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و36 طائرة مسيرة.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات لواءي دفاع إقليميين، في منطقتي فيليكي بروغودي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي-30.
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Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMT
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