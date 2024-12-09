https://sarabic.ae/20241209/الجيش-الروسي-يستهدف-البنية-التحتية-للسكك-الحديدية-التي-تدعم-أنشطة-القوات-الأوكرانية-1095621723.html
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية التي تدعم أنشطة القوات الأوكرانية
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية التي تدعم أنشطة القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الروسي والطائرات المسيرة الهجومية والمدفعية استهدفت المطارات العسكرية الأوكرانية ومنشآت السكك الحديدية... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T09:42+0000
2024-12-09T09:42+0000
2024-12-09T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها إن "الضربات استهدفت أماكن تخزين الطائرات المسيرة، ومستودعا للوقود، وتجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية في 147 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و36 طائرة مسيرة.واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات لواءي دفاع إقليميين، في منطقتي فيليكي بروغودي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية التي تدعم أنشطة القوات الأوكرانية
09:42 GMT 09.12.2024 (تم التحديث: 09:56 GMT 09.12.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الروسي والطائرات المسيرة الهجومية والمدفعية استهدفت المطارات العسكرية الأوكرانية ومنشآت السكك الحديدية التي تزود القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات الغربية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن "الضربات استهدفت أماكن تخزين الطائرات المسيرة، ومستودعا للوقود، وتجمعات القوى العاملة، والمعدات العسكرية في 147 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 10 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و36 طائرة مسيرة.
واستهدفت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، على محور خاركوف، تشكيلات لواءي دفاع إقليميين، في منطقتي فيليكي بروغودي وفولشانسك بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 75 عسكريًا، ومدفعي هاوتزر عيار 122 ملم من طراز دي-30.