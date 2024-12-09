https://sarabic.ae/20241209/روسيا-تسلم-أوكرانيا-جثث-قتلى-حادث-تحطم-الطائرة-إيل-76-1095620031.html
روسيا تسلم أوكرانيا جثث قتلى حادث تحطم الطائرة "إيل-76"
روسيا تسلم أوكرانيا جثث قتلى حادث تحطم الطائرة "إيل-76"
سبوتنيك عربي
صرحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، أن روسيا سلمت الجانب الأوكراني جثث الأسرى الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة "إيل-76"،... 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T08:46+0000
2024-12-09T08:46+0000
2024-12-09T08:46+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقالت موسكالكوفا لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن نقل جثث العسكريين، الذين لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة إلى أوكرانيا: "لقد تم نقلهم، هذا جرى وفي حضوري".وأكدت موسكالكوفا أن تبادل جثث القتلى خلال العملية الخاصة بين روسيا وأوكرانيا سيستمر.وفي 24 كانون الثاني/ يناير، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا لهدف إجراء عملية تبادل للأسرى، وقد لقوا حتفهم جميعاً، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم، وتم تأكيد حقيقة وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.وقال يوسوف: "يتم تقديم الطلبات (لروسيا) لإعادة جثث العسكريين (الذين كانوا على متن الطائرة)".مسؤولون أمريكيون يعترفون بأن "إيل-76" أسقطها صاروخ "باتريوت"
https://sarabic.ae/20240625/العثور-على-شظايا-صاروخ-باتريوت-في-موقع-تحطم-إيل-76-الروسية-التي-أسقطتها-القوات-الأوكرانية--1090163337.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا تسلم أوكرانيا جثث قتلى حادث تحطم الطائرة "إيل-76"
صرحت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الاثنين، أن روسيا سلمت الجانب الأوكراني جثث الأسرى الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم الطائرة "إيل-76"، في يناير من هذا العام.
وقالت موسكالكوفا لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن نقل جثث العسكريين، الذين لقوا حتفهم جراء تحطم الطائرة إلى أوكرانيا: "لقد تم نقلهم، هذا جرى وفي حضوري".
وأكدت موسكالكوفا أن تبادل جثث القتلى خلال العملية الخاصة بين روسيا وأوكرانيا سيستمر.
بالطبع هذا (الأمر) أحد المواضيع الإنسانية الرئيسية، لإعطاء الأقارب والأصدقاء الإمكانية لدفن هذا الشخص الرائع، وتوديعه وتكريمه، وتنفذ وزارة دفاعنا هذه الإجراءات باستمرار بالتعاون مع وزارة الدفاع الأوكرانية.
وفي 24 كانون الثاني/ يناير، أسقطت القوات المسلحة الأوكرانية طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 فوق مقاطعة بيلغورود، وكانت تقل 65 أسيرا أوكرانيًا لهدف إجراء عملية تبادل للأسرى، وقد لقوا حتفهم جميعاً، بالإضافة إلى ثلاثة ضباط مرافقين من القوات المسلحة الروسية وستة من أفراد الطاقم، وتم تأكيد حقيقة وفاتهم عن طريق اختبار الحمض النووي.
وصرح ممثل مديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، في 12 فبراير/ شباط، أن الجانب الاوكراني طلب من روسيا، إعادة جثث العسكريين الأوكرانيين، الذين قتلواعلى متن طائرة "إيل-76"، التي أسقطتها القوات المسلحة الأوكرانية، والتي لا تعترف كييف رسميًا بوجود أسرى حرب أوكرانيين على متنها.
وقال يوسوف
: "يتم تقديم الطلبات (لروسيا) لإعادة جثث العسكريين (الذين كانوا على متن الطائرة)".