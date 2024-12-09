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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241209/إعلام-زيلينسكي-ناقش-تجميد-الصراع-في-أوكرانيا-مع-ترامب-1095634740.html
إعلام: زيلينسكي ناقش تجميد الصراع في أوكرانيا مع ترامب
إعلام: زيلينسكي ناقش تجميد الصراع في أوكرانيا مع ترامب
سبوتنيك عربي
ناقش فلاديمير زيلينسكي، تجميد الصراع في أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 09.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-09T16:34+0000
2024-12-09T16:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي: "عندما نتحدث عن صراع مجمد، إذا كان بيننا، فإننا نتحدث عنه، قلت إننا، أكثر من أي شخص آخر في العالم، نريد نهاية الحرب، وبطبيعة الحال، فإن إنهاء الحرب دبلوماسياً من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح، ونريده".وفي وقت سابق، قال ترامب إن فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن روسيا اطّلعت على تصريح ترامب.وبحسب بيسكوف، للدخول في مسار سلمي، يكفي أن يقوم زيلينسكي بإلغاء مرسوم حظر المفاوضات، وإعطاء تعليمات باستئناف الحوار "على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة على الأرض".ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضاتخبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب
https://sarabic.ae/20241209/ترامب-زيلينسكي-يريد-وقف-إطلاق-النار-والسلام-1095618126.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: زيلينسكي ناقش تجميد الصراع في أوكرانيا مع ترامب

16:34 GMT 09.12.2024
© Getty Images / Alex Kentالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / Alex Kent
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ناقش فلاديمير زيلينسكي، تجميد الصراع في أوكرانيا خلال اجتماعه مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال زيلينسكي: "عندما نتحدث عن صراع مجمد، إذا كان بيننا، فإننا نتحدث عنه، قلت إننا، أكثر من أي شخص آخر في العالم، نريد نهاية الحرب، وبطبيعة الحال، فإن إنهاء الحرب دبلوماسياً من شأنه أن ينقذ المزيد من الأرواح، ونريده".
وفي وقت سابق، قال ترامب إن فلاديمير زيلينسكي وأوكرانيا "يودان التوصل إلى اتفاق"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات.
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
ترامب: زيلينسكي يريد وقف إطلاق النار والسلام
07:07 GMT
وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن روسيا اطّلعت على تصريح ترامب.

وأكد أن شروط مفاوضات السلام سبق أن أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن أوكرانيا لا تزال ترفض الحوار.

وبحسب بيسكوف، للدخول في مسار سلمي، يكفي أن يقوم زيلينسكي بإلغاء مرسوم حظر المفاوضات، وإعطاء تعليمات باستئناف الحوار "على أساس اتفاقيات إسطنبول، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الناشئة على الأرض".
ترامب يؤكد أن زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق وبدء المفاوضات
خبير أمريكي يتحدث عن مستقبل أوكرانيا في ظل حكم ترامب
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