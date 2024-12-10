https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستنفر-خوفا-من-الزحف-الروسي-نحو-مقاطعة-خيرسون-1095645501.html
القوات الأوكرانية تستنفر خوفا من "الزحف الروسي" نحو مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تستنفر خوفا من "الزحف الروسي" نحو مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن التشكيلات الأوكرانية تقوم بإعداد مدينة خيرسون، كحال الضفة اليمنى (الجزء القابع تحت... 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T05:47+0000
2024-12-10T05:47+0000
2024-12-10T05:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب سالدو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنقل قواتها من محور خيرسون إلى منطقة كورسك، لذا فهي غير قادرة على الاستعداد لهجوم على جبهة خيرسون.واردف: "إن عدد الأفراد العسكريين لا يكفي حتى لمحاولات خجولة للانتقال إلى الضفة اليسرى (المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا).ووفقا له، فإن العدو يولي اهتماما كبيرا لإعداد الضفة اليمنى بأكملها لوصول الجيش الروسي.وقال سالدو: "العمل جارٍ للاستعداد للمواجهة (مواجهة الهجوم الروسي)، مؤكدا، أنه سيتم تحرير خيرسون بالكامل وإعادتها إلى روسيا.مقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود.ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، حاليًا، يقع 75% من منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةالقوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1095645116.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الأوكرانية تستنفر خوفا من "الزحف الروسي" نحو مقاطعة خيرسون
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن التشكيلات الأوكرانية تقوم بإعداد مدينة خيرسون، كحال الضفة اليمنى (الجزء القابع تحت سيطرة كييف)، بأكملها في المنطقة، لمواجهة الجيش الروسي.
وبحسب سالدو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنقل قواتها من محور خيرسون إلى منطقة كورسك، لذا فهي غير قادرة على الاستعداد لهجوم على جبهة خيرسون.
واردف: "إن عدد الأفراد العسكريين لا يكفي حتى لمحاولات خجولة للانتقال إلى الضفة اليسرى (المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا).
لذلك، ربما يكون من الانحياز القول بأن العدو يستعد للهجوم من الضفة اليمنى إلى اليسار، إنه لا يستعد، لكن في الوقت نفسه، فهو يستعد باستمرار لحقيقة أننا سنفعل ذلك (تحرير مدينة خيرسون).
ووفقا له، فإن العدو يولي اهتماما كبيرا لإعداد الضفة اليمنى بأكملها لوصول الجيش الروسي.
وقال سالدو: "العمل جارٍ للاستعداد للمواجهة (مواجهة الهجوم الروسي)، مؤكدا، أنه سيتم تحرير خيرسون بالكامل وإعادتها إلى روسيا.
في رأيي، حتى غدًا يجب تحريرها، لكن هناك حقيقة موضوعية تقول إن هناك حاجة إلى وضع مناسب، هذه منطقة تاريخية، قد شيدتها وبنتها روسيا، وبدأ تطوير كل هذه الأراضي من قبل روسيا منذ 250 عاماً، وتشير العدالة التاريخية إلى أن ذلك (تبعية خيرسون لروسيا) كان وسيظل دوما واقعا.
مقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود.
وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا، بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022.
ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، حاليًا، يقع 75% من منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.