https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستنفر-خوفا-من-الزحف-الروسي-نحو-مقاطعة-خيرسون-1095645501.html

القوات الأوكرانية تستنفر خوفا من "الزحف الروسي" نحو مقاطعة خيرسون

القوات الأوكرانية تستنفر خوفا من "الزحف الروسي" نحو مقاطعة خيرسون

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن التشكيلات الأوكرانية تقوم بإعداد مدينة خيرسون، كحال الضفة اليمنى (الجزء القابع تحت... 10.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-10T05:47+0000

2024-12-10T05:47+0000

2024-12-10T05:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/10/1077087724_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_27336c9acb85c17e306c12be1024ea75.jpg

وبحسب سالدو، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنقل قواتها من محور خيرسون إلى منطقة كورسك، لذا فهي غير قادرة على الاستعداد لهجوم على جبهة خيرسون.واردف: "إن عدد الأفراد العسكريين لا يكفي حتى لمحاولات خجولة للانتقال إلى الضفة اليسرى (المنطقة الخاضعة لسيطرة روسيا).ووفقا له، فإن العدو يولي اهتماما كبيرا لإعداد الضفة اليمنى بأكملها لوصول الجيش الروسي.وقال سالدو: "العمل جارٍ للاستعداد للمواجهة (مواجهة الهجوم الروسي)، مؤكدا، أنه سيتم تحرير خيرسون بالكامل وإعادتها إلى روسيا.مقاطعة خيرسون هي إحدى مناطق روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود.ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة، حاليًا، يقع 75% من منطقة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةالقوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

https://sarabic.ae/20241210/القوات-الروسية-تتوغل-في-اتجاهين-على-محور-لوغانسك-1095645361.html

https://sarabic.ae/20241210/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-مرتين-خلال-اليوم-الماضي-1095645116.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري