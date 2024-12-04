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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241204/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095468973.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-04T10:03+0000
2024-12-04T10:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات مفرزة الحدود الخامسة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية، في منطقة أليسوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، ومركبة، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الميكانيكيين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الثالثة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت الألوية 23 و28 و33 و37 و54 و157 و81، ولواء الهجوم الجبلي العاشر، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولاكلي، داتشنوي، زفانوفكا، بيريزدنوي، سيفرسك وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت عددا من الألوية في مناطق شيفتشينكو، دزيرجينسك، كالينوفو، شيربينوفكا، ميروليوبوفكا، برافدوفكا، نوفوترويتسكوي وكراسنويارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة .وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو55 عسكريًا، و12 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية. تم تدمير مستودعين للذخيرة ومخزن للمعدات العسكرية التقنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241203/خط-ناري-مدمر-القوات-الروسية-تفرض-منطقة-عازلة-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1095429571.html
https://sarabic.ae/20241203/القوات-الأوكرانية--تتكبد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095440680.html
https://sarabic.ae/20241203/القوات-الروسية-تحرر-رومانوفكا-ونوفوداروفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095432898.html
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روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

10:03 GMT 04.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات مفرزة الحدود الخامسة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية، في منطقة أليسوفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، ومركبة، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الميكانيكيين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الثالثة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
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أمس, 08:11 GMT
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت الألوية 23 و28 و33 و37 و54 و157 و81، ولواء الهجوم الجبلي العاشر، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولاكلي، داتشنوي، زفانوفكا، بيريزدنوي، سيفرسك وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 350 عسكريًا، وعربتي مشاة قتالية، وشاحنة صغيرة، ومدفعين أمريكيين الصنع من طراز "إم 119" عيار 105 ملم، وتم تدمير مستودع الذخيرة.

وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت عددا من الألوية في مناطق شيفتشينكو، دزيرجينسك، كالينوفو، شيربينوفكا، ميروليوبوفكا، برافدوفكا، نوفوترويتسكوي وكراسنويارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
أمس, 11:22 GMT
وأضاف بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة .
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، وعددا من الألوية في مناطق نوفواندريفكا، وكامنسكوي، في مقاطعة زابوروجيه، وسادوفوي، وبريوزيرنوي في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو55 عسكريًا، و12 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية. تم تدمير مستودعين للذخيرة ومخزن للمعدات العسكرية التقنية.
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 09:32 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
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