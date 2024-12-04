https://sarabic.ae/20241204/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-عدد-من-المحاور-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-1095468973.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

القوات الروسية تحسن تموضعها على عدد من المحاور وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على عدد من محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة. 04.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-04T10:03+0000

2024-12-04T10:03+0000

2024-12-04T10:03+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات مفرزة الحدود الخامسة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية، في منطقة أليسوفكا في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريًا، ومركبة، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع هاوتزر 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواءين الميكانيكيين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الثالثة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية، في مناطق بتروبافلوفكا، غلوشكوفكا، نوفوسينوفو في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت الألوية 23 و28 و33 و37 و54 و157 و81، ولواء الهجوم الجبلي العاشر، للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولاكلي، داتشنوي، زفانوفكا، بيريزدنوي، سيفرسك وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية حسنت من تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة، واستهدفت عددا من الألوية في مناطق شيفتشينكو، دزيرجينسك، كالينوفو، شيربينوفكا، ميروليوبوفكا، برافدوفكا، نوفوترويتسكوي وكراسنويارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضاف بيان وزارة الدفاع أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الذخيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 133 منطقة .وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو55 عسكريًا، و12 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية. تم تدمير مستودعين للذخيرة ومخزن للمعدات العسكرية التقنية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

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روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري