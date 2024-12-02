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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095397736.html
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد. 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T09:39+0000
2024-12-02T10:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20" ومدفع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، ودحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت معدات الألوية الآلية 14 و53 و66 ولواءي الهجوم الجوي 25 و68، وألوية غايغر من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 109 و241 في مناطق لوزوفايا، كوبيانسك، بتروبافلوفكا، في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا، وتورسكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى غابات سيريبريانسكي.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندريفكا ، كونستانتينوفكا، نيكولاييفكا، شيفتشينكو، وغريغوروفكا وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 260 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، ومدفع "إم 119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومستودعين للذخيرة.وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، صدت تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 53 و100 و151، والكتيبة الهجومية 49 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين البحريين 35 و38.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 525 عسكريًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة أمريكية الصنع من طراز "قوزاق"، و"ماكس برو"، وشاحنتين صغيرتين، وثلاث مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20"عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم.وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ونقاط مراقبة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 127 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و69 طائرة دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:39 GMT 02.12.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 02.12.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، في اتجاه خاركوف استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 35 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة، وثلاث مركبات، ومدفعين من عيار 152 ملم من طراز "دي-20" ومدفع هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز "دي-30".
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين تموضعها التكتيكي، ودحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت معدات الألوية الآلية 14 و53 و66 ولواءي الهجوم الجوي 25 و68، وألوية غايغر من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 109 و241 في مناطق لوزوفايا، كوبيانسك، بتروبافلوفكا، في مقاطعة خاركوف، وسيريبريانكا، وتورسكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وناديا في جمهورية لوغانسك الشعبية، بالإضافة إلى غابات سيريبريانسكي.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أندريفكا ، كونستانتينوفكا، نيكولاييفكا، شيفتشينكو، وغريغوروفكا وتشاسوف يار، وكوراخوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 260 عسكريًا، وثلاث مركبات، ومدفعية ذاتية الدفع من عيار 122 ملم، ومدفع "إم 119" أمريكي الصنع عيار 105 ملم، ومستودعين للذخيرة.
وذكر بيان الوزارة أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، صدت تسع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 53 و100 و151، والكتيبة الهجومية 49 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواءين البحريين 35 و38.
وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 525 عسكريًا، وأربع مركبات قتالية مدرعة أمريكية الصنع من طراز "قوزاق"، و"ماكس برو"، وشاحنتين صغيرتين، وثلاث مدافع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم، ومدفع "دي-20"عيار 152 ملم، وثلاث مدافع هاوتزر "دي-30"عيار 122 ملم.
وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية التابعة للقوات الروسية، دمرت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ونقاط مراقبة الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى استهداف تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 127 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و69 طائرة دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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