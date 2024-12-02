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عالم سبوتنيك
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هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
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29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241202/تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1095384627.html
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الروسية
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة بريانسك الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين، دون إصابات أو أضرارز 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T00:22+0000
2024-12-02T00:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا لما ذكره حاكم المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأضاف الحاكم أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن بوغوماز عن إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في نفس المنطقة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241130/تدمير-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095359577.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الروسية

00:22 GMT 02.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة بريانسك الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين، دون إصابات أو أضرارز
ووفقًا لما ذكره حاكم المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
30 نوفمبر, 22:28 GMT
وأضاف الحاكم أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.
وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن بوغوماز عن إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في نفس المنطقة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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