https://sarabic.ae/20241202/تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1095384627.html
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الروسية
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة بريانسك الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين، دون إصابات أو أضرارز 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T00:22+0000
2024-12-02T00:22+0000
2024-12-02T00:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
ووفقًا لما ذكره حاكم المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأضاف الحاكم أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن بوغوماز عن إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في نفس المنطقة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241130/تدمير-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095359577.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك الروسية
أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة بريانسك الروسية، صباح اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين، دون إصابات أو أضرارز
ووفقًا لما ذكره حاكم المقاطعة، ألكسندر بوغوماز، عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "تم اكتشاف وتدمير طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك بواسطة قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأضاف الحاكم أنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الحادث.
وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن بوغوماز عن إسقاط طائرتين مسيرتين أخريين في نفس المنطقة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا
، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.