https://sarabic.ae/20241130/تدمير-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095359577.html
تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 10 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T22:28+0000
2024-11-30T22:28+0000
2024-11-30T22:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونشر ألكسندر بوغوماز في حسابه الرسمي على "تلغرام"، أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف تهدف إلى تنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة في مقاطعة بريانسك.وأكد بوغوماز أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية اكتشفت ودمرت 10 طائرات مسيرة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241124/إسقاط-ست-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1095144578.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
أعلن ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 10 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. ونشر ألكسندر بوغوماز في حسابه الرسمي على "تلغرام"، أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف تهدف إلى تنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة في مقاطعة بريانسك.
وأكد بوغوماز أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية
اكتشفت ودمرت 10 طائرات مسيرة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا
، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.