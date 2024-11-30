تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار

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شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
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59 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
13:03 GMT
28 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:49 GMT
10 د
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هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
17:33 GMT
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عالم سبوتنيك
حزب الله يؤكد التنسيق مع الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، و القوات السورية تواصل صد الهجمات الإرهابية في حلب وإدلب
18:03 GMT
59 د
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241130/تدمير-10-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1095359577.html
تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار
سبوتنيك عربي
أعلن ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 10 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T22:28+0000
2024-11-30T22:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. ونشر ألكسندر بوغوماز في حسابه الرسمي على "تلغرام"، أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف تهدف إلى تنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة في مقاطعة بريانسك.وأكد بوغوماز أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية اكتشفت ودمرت 10 طائرات مسيرة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241124/إسقاط-ست-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1095144578.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك دون وقوع إصابات أو أضرار

22:28 GMT 30.11.2024
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلن ألكسندر بوغوماز، حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، فجر اليوم الأحد، عن تدمير 10 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك. ونشر ألكسندر بوغوماز في حسابه الرسمي على "تلغرام"، أنه تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف تهدف إلى تنفيذ هجمة إرهابية باستخدام طائرات مسيّرة في مقاطعة بريانسك.
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الروسية دون وقوع إصابات
24 نوفمبر, 22:33 GMT
وأكد بوغوماز أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية اكتشفت ودمرت 10 طائرات مسيرة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأن خدمات والطوارئ تعمل في المكان.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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