إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241124/إسقاط-ست-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1095144578.html
إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الإثنين، عن إسقاط ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T22:33+0000
2024-11-24T22:33+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك.وكتب الحاكم في قناته على تلغرام: "فوق مقاطعة بريانسك، دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 6 طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".وأشار بوغوماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241116/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-كورسك-1094852750.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات

22:33 GMT 24.11.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الإثنين، عن إسقاط ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك.وكتب الحاكم في قناته على تلغرام: "فوق مقاطعة بريانسك، دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 6 طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 12 طائرة أوكرانية مسيرة فوق مقاطعة بريانسك دون إصابات
16 نوفمبر, 02:00 GMT
وأشار بوغوماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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