https://sarabic.ae/20241124/إسقاط-ست-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-بريانسك-دون-وقوع-إصابات-1095144578.html
إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الإثنين، عن إسقاط ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T22:33+0000
2024-11-24T22:33+0000
2024-11-24T22:33+0000
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك.وكتب الحاكم في قناته على تلغرام: "فوق مقاطعة بريانسك، دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 6 طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".وأشار بوغوماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241116/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-أكثر-من-10-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-كورسك-1094852750.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الإثنين، عن إسقاط ست طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي المقاطعة دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
.وكتب الحاكم في قناته على تلغرام: "فوق مقاطعة بريانسك، دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 6 طائرات مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار".
وأشار بوغوماز إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في المكان.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.