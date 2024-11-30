أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

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06:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
على خطى لبنان: بوادر اتفاق حول غزة
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:26 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تبادل الاتهامات بين إسرائيل ولبنان بخرق الهدنة، بري يدعو البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية في 9 يناير
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مدار الليل والنهار
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117 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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04:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
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123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
09:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:30 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241130/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-عدة-طائرات-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1095343529.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 11طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية . 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T04:14+0000
2024-11-30T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية". وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاثة مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20241129/القوات-الروسية-تقضي-على-66-عسكريا-أوكرانيا-باستهداف-مقر-لتشغيل-الطائرات-المسيرة-في-خاركوف-1095334140.html
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روسيا

أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط عدة طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:14 GMT 30.11.2024 (تم التحديث: 05:06 GMT 30.11.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 11طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية .
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وثلاثة مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود".
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقضي على 66 عسكريا أوكرانيا باستهداف مقر لتشغيل الطائرات المسيرة في خاركوف
أمس, 15:48 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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