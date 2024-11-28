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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241128/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية----1095281186.html
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T09:33+0000
2024-11-28T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق نوفوياكوليفكا، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الخامسة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق ليبتسي، وكازاتشيا لوبان، وسلاتينو في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، وثلاث مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30". وتم تدمير مستودع الذخيرة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها من نوع "نبتون"، و49 طائرة دون طيار.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" حسنت من تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة. واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوتشيروفكا، ودفوريتشنوي، وزاغريزوفو، وخاركوف، وكيروفسك، وإيفانوفكا، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من تموضعها على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات ألوية الهجوم الجوي الآلية 33 و79 و46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوراخوفو، وداتشنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
https://sarabic.ae/20241128/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-25-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1095270209.html
https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-يفكك-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095200016.html
https://sarabic.ae/20241126/---الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوبانكي-في-مقاطعة-خاركوف-1095195681.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

09:33 GMT 28.11.2024 (تم التحديث: 09:58 GMT 28.11.2024)
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القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، في 146 منطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق نوفوياكوليفكا، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".
وأضاف البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 146 منطقة.
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
04:22 GMT
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الخامسة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق ليبتسي، وكازاتشيا لوبان، وسلاتينو في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، وثلاث مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30". وتم تدمير مستودع الذخيرة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها من نوع "نبتون"، و49 طائرة دون طيار.
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يفكك القوات الأوكرانية على محور كورسك ويكبدها خسائر فادحة
26 نوفمبر, 11:48 GMT
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" حسنت من تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة. واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوتشيروفكا، ودفوريتشنوي، وزاغريزوفو، وخاركوف، وكيروفسك، وإيفانوفكا، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من تموضعها على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات ألوية الهجوم الجوي الآلية 33 و79 و46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوراخوفو، وداتشنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 330 عسكريا، ومركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.

جنود من القوات المسلحة الروسية في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف
26 نوفمبر, 09:30 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات
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