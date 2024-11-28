https://sarabic.ae/20241128/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-منشآت-طاقة-ومطارات-عسكرية-للقوات-الأوكرانية----1095281186.html

سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الروسي استهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T09:33+0000

2024-11-28T09:33+0000

2024-11-28T09:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 118 في مناطق نوفوياكوليفكا، ومالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 عسكريًا، و5 مركبات، ومدفع 152 ملم من طراز "دي-20".وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ومفرزة الحدود الخامسة التابعة لدائرة الحدود الأوكرانية في مناطق ليبتسي، وكازاتشيا لوبان، وسلاتينو في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، ومركبتين، وثلاث مدافع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30". وتم تدمير مستودع الذخيرة. وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخا موجها من نوع "نبتون"، و49 طائرة دون طيار.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" حسنت من تموضعها التكتيكي على طول خط المواجهة. واستهدفت عددا من الألوية الأوكرانية في مناطق كوتشيروفكا، ودفوريتشنوي، وزاغريزوفو، وخاركوف، وكيروفسك، وإيفانوفكا، وسيفيرسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت من تموضعها على طول خط المواجهة. واستهدفت تشكيلات ألوية الهجوم الجوي الآلية 33 و79 و46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كوراخوفو، وداتشنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحرر بلدة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية الدفاع الجوي الروسي يسقط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات

https://sarabic.ae/20241128/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-25-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1095270209.html

https://sarabic.ae/20241126/الجيش-الروسي-يفكك-القوات-الأوكرانية-على-محور-كورسك-ويكبدها-خسائر-فادحة-1095200016.html

https://sarabic.ae/20241126/---الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-كوبانكي-في-مقاطعة-خاركوف-1095195681.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري