https://sarabic.ae/20241128/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-25-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1095270209.html
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 25 طائرة أوكرانية من دون طيار. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T04:22+0000
2024-11-28T04:22+0000
2024-11-28T04:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا، ودمرت منظومات الدفاع الجوي 25 طائرة أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق
https://sarabic.ae/20241128/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095270111.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 25 طائرة أوكرانية من دون طيار.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا، ودمرت منظومات الدفاع الجوي 25 طائرة أوكرانية دون طيار".
وتوزعت خسائر مسيرات نظام كييف، بين 14 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، وست فوق مقاطعة بريانسك، وثلاث فوق شبه جزيرة القرم، واثنتان فوق مقاطعة روستوف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية
تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.