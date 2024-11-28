وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
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30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
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29 د
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بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
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29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
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29 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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أمساليوم
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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241128/وسائط-الدفاع-الجوي-الروسي-تدمر-25-طائرة-أوكرانية-مسيرة-فوق-عدة-مناطق-خلال-الليل-1095270209.html
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 25 طائرة أوكرانية من دون طيار. 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T04:22+0000
2024-11-28T04:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا، ودمرت منظومات الدفاع الجوي 25 طائرة أوكرانية دون طيار".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق
https://sarabic.ae/20241128/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095270111.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

وسائط الدفاع الجوي الروسي تدمر 25 طائرة أوكرانية مسيرة فوق عدة مناطق خلال الليل

04:22 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 25 طائرة أوكرانية من دون طيار.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا، ودمرت منظومات الدفاع الجوي 25 طائرة أوكرانية دون طيار".
وتوزعت خسائر مسيرات نظام كييف، بين 14 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، وست فوق مقاطعة بريانسك، وثلاث فوق شبه جزيرة القرم، واثنتان فوق مقاطعة روستوف.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:11 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
زيلينسكي يقول إنه طلب من الغرب نظام دفاع جوي جديد بعد إطلاق صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
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