https://sarabic.ae/20241203/خط-ناري-مدمر-القوات-الروسية-تفرض-منطقة-عازلة-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1095429571.html
خط ناري مدمر... القوات الروسية تفرض منطقة عازلة في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
خط ناري مدمر... القوات الروسية تفرض منطقة عازلة في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
أنشأت القوات المسلحة الروسية، بمساعدة الطائرات المسيرة، "منطقة عازلة" في مقاطعة زابوروجيه، بطول 30 كيلومترًا، حسبما صرح أحد أفراد مدفعية الاستطلاع، التابع... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T08:11+0000
2024-12-03T08:11+0000
2024-12-03T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال العسكري الملقب "شاختيور" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بفضل الطائرات المسيرة، أنشأنا منطقة عازلة على خط التماس القتالي مع العدو على مسافة 30 كيلومترًا، ما يسمح لنا بتعطيل تناوبات (القوات المعادية) بشكل فعال، ويشل قدرة العدو على عبور هذا الخط البالغ طوله 30 كيلومترًا، باستخدام المعدات الثقيلة لأنه يتم تدميرها على الفور".ووفقا له، يضطر الجيش الأوكراني إلى تنفيذ عمليات لوجستية باستخدام السيارات؛ وعندما يحاولون العبور بعربات "قوزاق"، يتم تدميرهم على الفور.وشارك "شاختيور" لقطات لتدمير المعدات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمة "أوراغان" الروسية تستهدف عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية لقوات نظام كييفتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20241203/الولايات-المتحدة-تحدد-حجم-المساعدات-العسكرية-المطلوبة-لأوكرانيا-في-2025-1095429694.html
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روسيا, رصد عسكري
خط ناري مدمر... القوات الروسية تفرض منطقة عازلة في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
08:11 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 08:42 GMT 03.12.2024)
أنشأت القوات المسلحة الروسية، بمساعدة الطائرات المسيرة، "منطقة عازلة" في مقاطعة زابوروجيه، بطول 30 كيلومترًا، حسبما صرح أحد أفراد مدفعية الاستطلاع، التابع للواء منفصل من القوات الخاصة، التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية.
وقال العسكري الملقب "شاختيور" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "بفضل الطائرات المسيرة، أنشأنا منطقة عازلة على خط التماس القتالي مع العدو على مسافة 30 كيلومترًا، ما يسمح لنا بتعطيل تناوبات (القوات المعادية) بشكل فعال، ويشل قدرة العدو على عبور هذا الخط البالغ طوله 30 كيلومترًا، باستخدام المعدات الثقيلة لأنه يتم تدميرها على الفور".
ووفقا له، يضطر الجيش الأوكراني إلى تنفيذ عمليات لوجستية باستخدام السيارات؛ وعندما يحاولون العبور بعربات "قوزاق"، يتم تدميرهم على الفور.
كما أشار إلى الكفاءة العالية التي تصل إلى 80% من الطائرات المسيرة، والمقاومة العالية لأنظمة الحرب الإلكترونية المعادية.
وشارك "شاختيور" لقطات لتدمير المعدات العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.