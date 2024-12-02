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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241202/راجمة-أوراغان-الروسية-تستهدف-عملية-إيصال-ذخيرة-ومعدات-لوجستية-لقوات-نظام-كييف-1095420131.html
راجمة "أوراغان" الروسية تستهدف عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية لقوات نظام كييف
راجمة "أوراغان" الروسية تستهدف عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية لقوات نظام كييف
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لقيام أطقم راجمات صواريخ "أوراغان" الروسية، التابعة لوحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإفشال عملية إيصال... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T17:19+0000
2024-12-02T17:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وتبيّن المشاهد لحظة استهداف الذخيرة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بوابل من صواريخ راجمة "أوراغان" الروسية، لإفشال إيصالها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095397736.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

راجمة "أوراغان" الروسية تستهدف عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية لقوات نظام كييف

17:19 GMT 02.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورصواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية.
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لقيام أطقم راجمات صواريخ "أوراغان" الروسية، التابعة لوحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، بإفشال عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية وإمدادات غذائية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وتبيّن المشاهد لحظة استهداف الذخيرة والمعدات العسكرية الأوكرانية، بوابل من صواريخ راجمة "أوراغان" الروسية، لإفشال إيصالها لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي استهدف القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية في اتجاه خاركوف، استهدفت تشكيلات لواء الهجوم الجوي 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ليبتسي في مقاطعة خاركوف.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:39 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
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Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:36 GMT
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