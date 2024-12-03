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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241203/القوات-الأوكرانية--تتكبد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095440680.html
القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قواتها كبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر على محور كورسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T11:22+0000
2024-12-03T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية أكثر من 300 عسكري. وتم تدمير دبابتين وأربع عربات مشاة قتالية عسكرية، من بينها اثنتين "برادلي" أميركيتي الصنع، و17 عربة مدرعة عسكرية، و14 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية وست قذائف هاون" .وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 37655 عسكري، و228 دبابة، و165 مركبة مشاة قتالية، و123 ناقلة جند مدرعة، و1223 مركبة قتالية مصفحة، و1079 سيارة، و308 مدفعًا ميدانيًا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".وأضافت الوزارة في تقريرها، أن " عمليات القضاء على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية متواصلة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.راجمة "أوراغان" الروسية تستهدف عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية لقوات نظام كييف
https://sarabic.ae/20241203/القوات-الأوكرانية--تتكبد-أكثر-من-300-عسكري-على-محور-كورسك-خلال-يوم-واحد-1095440680.html
https://sarabic.ae/20241203/الكرملين-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-لن-تكون-مقبولة-بالنسبة-لروسيا----1095436112.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد

11:22 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 12:16 GMT 03.12.2024)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قواتها كبدت القوات الأوكرانية المسلحة خسائر على محور كورسك، خلال الـ 24 الساعة الماضية، بلغت أكثر من 300 عسكري إضافة إلى تدمير دبابتين.
وجاء في بيان الوزارة، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 الساعة الماضية أكثر من 300 عسكري. وتم تدمير دبابتين وأربع عربات مشاة قتالية عسكرية، من بينها اثنتين "برادلي" أميركيتي الصنع، و17 عربة مدرعة عسكرية، و14 سيارة، وثلاثة مدافع ميدانية وست قذائف هاون" .
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 37655 عسكري، و228 دبابة، و165 مركبة مشاة قتالية، و123 ناقلة جند مدرعة، و1223 مركبة قتالية مصفحة، و1079 سيارة، و308 مدفعًا ميدانيًا، و40 راجمة صواريخ من بينها 11 راجمة من طراز "هيمارس" و 6 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و13 قاذفة لمنظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7 سيارات للنقل والتذخير، و70 محطة حرب إلكترونية، و13 راداراً مضاداً للبطاريات، و4 رادارات دفاع جوي، و27 وحدة من المعدات الهندسية من بينها 13 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو أر-77، وكذلك 6 مركبات مدرعة للإصلاح والإخلاء".
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تتكبد أكثر من 300 عسكري على محور كورسك خلال يوم واحد
11:22 GMT
وأضافت الوزارة في تقريرها، أن " عمليات القضاء على تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية متواصلة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
الكرملين: عضوية أوكرانيا في "الناتو" لن تكون مقبولة بالنسبة لروسيا
10:45 GMT
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
راجمة "أوراغان" الروسية تستهدف عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية لقوات نظام كييف
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
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