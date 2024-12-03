https://sarabic.ae/20241203/القوات-الروسية-تحرر-رومانوفكا-ونوفوداروفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095432898.html

القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها بلدتي رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T09:32+0000

2024-12-03T09:32+0000

2024-12-03T10:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وذكرت الوزارة في بيانها اليومي: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".واستهدفت قوات "الجنوب" أفراد ومعدات القوات الأوكرانية المسلحة، في بلدات كونستانتينوفكا وداتشنوي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "عززت وحدات قوات "المركز" الروسية، خلال الليلة الماضية، مواقعها التكتيكية، وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة قوات كييف أكثر من 555 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122ملم".كما ذكرت الوزارة أن قوات "الغرب"، عززت مواقعها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 460 عسكرياً، وعدد من المعدات العسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.وأشار التقرير إلى "صد11 هجمة مضادة لمجموعات اقتحام تابعة للواءين الأول والرابع من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 113".وتالع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر"، أفراد ومعدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية، في بلدتي مولوديوجنويه، ونيكولسكويه، في مقاطعة خيرسون.ودحرت قوات "الشرق" وحدات القوات الأوكرانية في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين، شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما ذكر البيان، أن الطيران الحربي، وسلاح الطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دكت منشآت الطاقة الداعمة، لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلا عن تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة دون طيار، منها أربع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديوالجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

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