https://sarabic.ae/20241203/القوات-الروسية-تحرر-رومانوفكا-ونوفوداروفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095432898.html
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها بلدتي رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T09:32+0000
2024-12-03T09:32+0000
2024-12-03T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت الوزارة في بيانها اليومي: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".واستهدفت قوات "الجنوب" أفراد ومعدات القوات الأوكرانية المسلحة، في بلدات كونستانتينوفكا وداتشنوي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "عززت وحدات قوات "المركز" الروسية، خلال الليلة الماضية، مواقعها التكتيكية، وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة قوات كييف أكثر من 555 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122ملم".كما ذكرت الوزارة أن قوات "الغرب"، عززت مواقعها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 460 عسكرياً، وعدد من المعدات العسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.وأشار التقرير إلى "صد11 هجمة مضادة لمجموعات اقتحام تابعة للواءين الأول والرابع من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 113".وتالع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر"، أفراد ومعدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية، في بلدتي مولوديوجنويه، ونيكولسكويه، في مقاطعة خيرسون.ودحرت قوات "الشرق" وحدات القوات الأوكرانية في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين، شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما ذكر البيان، أن الطيران الحربي، وسلاح الطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دكت منشآت الطاقة الداعمة، لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلا عن تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة دون طيار، منها أربع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديوالجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:32 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 03.12.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها بلدتي رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت الوزارة في بيانها اليومي: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما كبدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 370 عسكريًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية.
واستهدفت قوات "الجنوب" أفراد ومعدات القوات الأوكرانية المسلحة، في بلدات كونستانتينوفكا وداتشنوي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو نحو 370عسكريًا، وعربة مشاة قتالية و5 آليات ومحطة حرب إلكترونية.
وأردف البيان: "عززت وحدات قوات "المركز" الروسية، خلال الليلة الماضية، مواقعها التكتيكية، وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة قوات كييف أكثر من 555 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122ملم".
كما ذكرت الوزارة أن قوات "الغرب"، عززت مواقعها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 460 عسكرياً، وعدد من المعدات العسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.
تم استهداف عناصر ومعدات القوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وسينكوفو ولوزوفايا وزاغورويكوفكا ونوفوبلاتونوفكا، في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار التقرير إلى "صد11 هجمة مضادة لمجموعات اقتحام تابعة للواءين الأول والرابع من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 113".
بلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريا وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122ملم ومدفعين من طراز "إم119" عيار 105 ملم أمريكيي الصنع ، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.
وتالع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر"، أفراد ومعدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية، في بلدتي مولوديوجنويه، ونيكولسكويه، في مقاطعة خيرسون.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا و3 سيارات.
كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه.
ودحرت قوات "الشرق" وحدات القوات الأوكرانية في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين، شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 155 عسكريا، ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفع ذاتي الحركة، من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم.
كما ذكر البيان، أن الطيران الحربي، وسلاح الطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دكت منشآت الطاقة الداعمة، لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلا عن تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة دون طيار، منها أربع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.