عربي
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241203/القوات-الروسية-تحرر-رومانوفكا-ونوفوداروفكا-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095432898.html
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها بلدتي رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T09:32+0000
2024-12-03T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_0:170:3074:1899_1920x0_80_0_0_3fe43a90815df59086b03703ebc8b527.jpg
وذكرت الوزارة في بيانها اليومي: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".واستهدفت قوات "الجنوب" أفراد ومعدات القوات الأوكرانية المسلحة، في بلدات كونستانتينوفكا وداتشنوي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأردف البيان: "عززت وحدات قوات "المركز" الروسية، خلال الليلة الماضية، مواقعها التكتيكية، وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة قوات كييف أكثر من 555 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122ملم".كما ذكرت الوزارة أن قوات "الغرب"، عززت مواقعها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 460 عسكرياً، وعدد من المعدات العسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.وأشار التقرير إلى "صد11 هجمة مضادة لمجموعات اقتحام تابعة للواءين الأول والرابع من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 113".وتالع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر"، أفراد ومعدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية، في بلدتي مولوديوجنويه، ونيكولسكويه، في مقاطعة خيرسون.ودحرت قوات "الشرق" وحدات القوات الأوكرانية في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين، شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.كما ذكر البيان، أن الطيران الحربي، وسلاح الطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دكت منشآت الطاقة الداعمة، لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلا عن تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة دون طيار، منها أربع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديوالجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
https://sarabic.ae/20241203/خط-ناري-مدمر-القوات-الروسية-تفرض-منطقة-عازلة-في-مقاطعة-زابوروجيه-فيديو-1095429571.html
https://sarabic.ae/20241128/بوتين-شبه-صاروخ--أوريشنيك-بالنيزك-لهذا-السبب--1095295626.html
https://sarabic.ae/20241202/راجمة-أوراغان-الروسية-تستهدف-عملية-إيصال-ذخيرة-ومعدات-لوجستية-لقوات-نظام-كييف-1095420131.html
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-الروسي-يكبد-القوات-الأوكرانية-خسائر-جسيمة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095397736.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902973_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_4dd74db408c12c26656d2727632cf447.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة

09:32 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 10:05 GMT 03.12.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها بلدتي رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وونوفوداروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وذكرت الوزارة في بيانها اليومي: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة: "نتيجة للعمليات الناجحة لقوات مجموعة "الجنوب"، تم تحرير بلدة رومانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
لانتسيت روسية تستهدف القوات الأوكرانية والأسلحة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خط ناري مدمر... القوات الروسية تفرض منطقة عازلة في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
08:11 GMT

كما كبدت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 370 عسكريًا، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

واستهدفت قوات "الجنوب" أفراد ومعدات القوات الأوكرانية المسلحة، في بلدات كونستانتينوفكا وداتشنوي وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بلغت خسائر العدو نحو 370عسكريًا، وعربة مشاة قتالية و5 آليات ومحطة حرب إلكترونية.

وأردف البيان: "عززت وحدات قوات "المركز" الروسية، خلال الليلة الماضية، مواقعها التكتيكية، وصدت 11 هجمة مضادة، مكبدة قوات كييف أكثر من 555 عسكريًا و4 مركبات قتالية مدرعة و5 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع من طراز "دي-30" عيار 122ملم".
قدرات صاروخ أوريشنيك الروسي الخارق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
بوتين شبه صاروخ "أوريشنيك" بالنيزك لهذا السبب
28 نوفمبر, 14:50 GMT
كما ذكرت الوزارة أن قوات "الغرب"، عززت مواقعها، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح بلغت نحو 460 عسكرياً، وعدد من المعدات العسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.
تم استهداف عناصر ومعدات القوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وسينكوفو ولوزوفايا وزاغورويكوفكا ونوفوبلاتونوفكا، في مقاطعة خاركوف، وإيفانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشار التقرير إلى "صد11 هجمة مضادة لمجموعات اقتحام تابعة للواءين الأول والرابع من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع المحلي 113".
صواريخ يتم إطلاقها من نظام أوراغان الروسي من قبل لواء المدفعية التابع للقوات المسلحة الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة "أوراغان" الروسية تستهدف عملية إيصال ذخيرة ومعدات لوجستية لقوات نظام كييف
أمس, 17:19 GMT

بلغت خسائر العدو نحو 460 عسكريا وسيارتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30" عيار 122ملم ومدفعين من طراز "إم119" عيار 105 ملم أمريكيي الصنع ، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية و3 مستودعات ذخيرة.

وتالع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "دنيبر"، أفراد ومعدات لواءين تابعين للقوات الأوكرانية، في بلدتي مولوديوجنويه، ونيكولسكويه، في مقاطعة خيرسون.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا و3 سيارات.

مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 09:39 GMT

كما قامت وحدات من مجموعة قوات "الشرق"، نتيجة للعمليات النشطة، بتحرير بلدة نوفوداروفكا بمقاطعة زابوروجيه.

ودحرت قوات "الشرق" وحدات القوات الأوكرانية في مناطق رازليف، وكومار وأوكتيابر، التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد هجومين مضادين، شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 155 عسكريا، ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفع ذاتي الحركة، من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم.
كما ذكر البيان، أن الطيران الحربي، وسلاح الطائرات المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، دكت منشآت الطاقة الداعمة، لتشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية، فضلا عن تجمع القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة.
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 40 طائرة دون طيار، منها أربع خارج منطقة العملية العسكرية الخاصة.
صاروخ "إسكندر" الروسي يدمر نقطة انتشار عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف... فيديو
الجيش الروسي يحرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала