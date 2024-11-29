https://sarabic.ae/20241129/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فوروفسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1095313854.html
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير قوات "المركز" بلدة فوروفسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T09:42+0000
2024-11-29T09:42+0000
2024-11-29T09:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي، أن "وحدات من مجموعة قوات "المركز"، ونتيجة العمليات الدؤوبة، حررت بلدة فوفوروفسكوي، ونوفايا إيلينكا (في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:42 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 09:52 GMT 29.11.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحرير قوات "المركز" بلدة فوروفسكوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة الأسبوعي، أن "وحدات من مجموعة قوات "المركز"، ونتيجة العمليات الدؤوبة، حررت بلدة فوفوروفسكوي، ونوفايا إيلينكا (في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في جمهورية دونيتسك الشعبية".