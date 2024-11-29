https://sarabic.ae/20241129/لافروف-يتحدث-خلال-اجتماع-مع-السفراء-حول-الأزمة-الأوكرانية-في-موسكو-فيديو-1095311776.html
لافروف: أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة دون القضاء على أسبابه الجذرية... فيديو
لافروف: أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة دون القضاء على أسبابه الجذرية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة وطويلة الأمد دون القضاء على أسباب النزاع. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T08:21+0000
2024-11-29T08:21+0000
2024-11-29T09:12+0000
روسيا
موسكو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_0:10:2851:1614_1920x0_80_0_0_7cfae69b27ff2eb1ea7a939b04bfffe7.jpg
وقال وزير لافروف، في كلمة حول الأزمة الأوكرانية خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، في العاصمة الروسية موسكو، "إن الحروب الإعلامية والأكاذيب والتزييف لن تساعد نظام كييف النازي الجديد، وأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سوف تتحقق."وتشمل الأسباب، ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، "خلق تهديدات طويلة الأمد لأمن روسيا في الاتجاه الغربي من خلال توسع حلف الناتو ومحاولات استيعاب أوكرانيا في الحلف". وأوضح الوزير الروسي أن "من بين الأسباب الجذرية، بالطبع، الأعمال المنهجية التي يقوم بها نظام كييف لإبادة حقوق الروس والمواطنين الناطقين بالروسية في بلادهم."
https://sarabic.ae/20241126/لافروف-الناتو-بإعلانه-إمكانية-توجيه-ضربات-استباقية-ضد-روسيا-تجرد-من-كل-القيود-الأخلاقية-1095194859.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1d/1095311424_281:0:2816:1901_1920x0_80_0_0_07ac6c873c2109505fc8f5ea542cb00a.jpg
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في افتتاح اجتماع المائدة المستديرة للسفراء حول الأزمة الأوكرانية في موسكو
سبوتنيك عربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في افتتاح اجتماع المائدة المستديرة للسفراء حول الأزمة الأوكرانية في موسكو
2024-11-29T08:21+0000
true
PT24M05S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, موسكو
لافروف: أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة دون القضاء على أسبابه الجذرية... فيديو
08:21 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 09:12 GMT 29.11.2024)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة وطويلة الأمد دون القضاء على أسباب النزاع.
وقال وزير لافروف، في كلمة حول الأزمة الأوكرانية خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، في العاصمة الروسية موسكو، "إن الحروب الإعلامية والأكاذيب والتزييف لن تساعد نظام كييف النازي الجديد، وأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سوف تتحقق."
وأضاف لافروف: في الوقت نفسه، وكما أكد الرئيس بوتين مرارًا وتكرارًا، فإننا نفضل دائمًا الوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية، لكن أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة وطويلة الأمد إذا فشلنا في القضاء على أسبابه الجذرية.
وتشمل الأسباب، ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، "خلق تهديدات طويلة الأمد لأمن روسيا في الاتجاه الغربي من خلال توسع حلف الناتو ومحاولات استيعاب أوكرانيا في الحلف".
وأوضح الوزير الروسي أن "من بين الأسباب الجذرية، بالطبع، الأعمال المنهجية التي يقوم بها نظام كييف لإبادة حقوق الروس والمواطنين الناطقين بالروسية في بلادهم."