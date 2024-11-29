https://sarabic.ae/20241129/لافروف-يتحدث-خلال-اجتماع-مع-السفراء-حول-الأزمة-الأوكرانية-في-موسكو-فيديو-1095311776.html

لافروف: أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة دون القضاء على أسبابه الجذرية... فيديو

لافروف: أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة دون القضاء على أسبابه الجذرية... فيديو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن أي تسوية للنزاع الأوكراني لن تكون دائمة وطويلة الأمد دون القضاء على أسباب النزاع. 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T08:21+0000

2024-11-29T08:21+0000

2024-11-29T09:12+0000

روسيا

موسكو

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وقال وزير لافروف، في كلمة حول الأزمة الأوكرانية خلال طاولة مستديرة على مستوى السفراء، في العاصمة الروسية موسكو، "إن الحروب الإعلامية والأكاذيب والتزييف لن تساعد نظام كييف النازي الجديد، وأن أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة سوف تتحقق."وتشمل الأسباب، ووفقًا لوزير الخارجية الروسي، "خلق تهديدات طويلة الأمد لأمن روسيا في الاتجاه الغربي من خلال توسع حلف الناتو ومحاولات استيعاب أوكرانيا في الحلف". وأوضح الوزير الروسي أن "من بين الأسباب الجذرية، بالطبع، الأعمال المنهجية التي يقوم بها نظام كييف لإبادة حقوق الروس والمواطنين الناطقين بالروسية في بلادهم."

https://sarabic.ae/20241126/لافروف-الناتو-بإعلانه-إمكانية-توجيه-ضربات-استباقية-ضد-روسيا-تجرد-من-كل-القيود-الأخلاقية-1095194859.html

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في افتتاح اجتماع المائدة المستديرة للسفراء حول الأزمة الأوكرانية في موسكو سبوتنيك عربي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتحدث في افتتاح اجتماع المائدة المستديرة للسفراء حول الأزمة الأوكرانية في موسكو 2024-11-29T08:21+0000 true PT24M05S

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