https://sarabic.ae/20241129/الجيشان-الروسي-والصيني-يجريان-دورية-جوية-مشتركة-فوق-بحر-اليابان-1095309416.html
الجيشان الروسي والصيني يجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان
الجيشان الروسي والصيني يجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية والصينية أجرتا دوريات جوية استراتيجية مشتركة، فوق بحر اليابان. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T05:34+0000
2024-11-29T05:34+0000
2024-11-29T05:34+0000
روسيا
الصين
رصد عسكري
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وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية والصينية نفذتا "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان".وكشفت أن ذلك جاء "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الصينية والروسية".والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي لافروف خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: "نحن في مرحلة غير مسبوقة في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس (الصيني) شي جين بينغ". وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن الاتصالات بين روسيا والصين في المجالين العسكري والعسكري التقني تكتسب أهمية متزايدة.وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية خلال زيارة رسمية
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روسيا, الصين, رصد عسكري
الجيشان الروسي والصيني يجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان
صرحت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية والصينية أجرتا دوريات جوية استراتيجية مشتركة، فوق بحر اليابان.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القوات المسلحة الروسية والصينية نفذتا "في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الدورية الجوية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي فوق بحر اليابان".
وكشفت أن ذلك جاء "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الصينية والروسية".
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الروسي لافروف خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو: "نحن في مرحلة غير مسبوقة في تطوير علاقاتنا الاستراتيجية للشراكة الشاملة، وهذا ما تؤكده الاتصالات المنتظمة بين الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والرئيس (الصيني) شي جين بينغ".
وأضاف أنه "بعد الاجتماع بينهما في قازان، أوضحا المهام التي تقع على عاتق وزاراتنا وإداراتنا ومنظماتنا، وكل هذا، بالطبع، يلبي مصالح بلدينا، ويساهم في نمو الاقتصادات الوطنية ورفاهية المواطنين"، مشيرًا إلى أن نموذج التعاون المتساوي والمفيد للطرفين بين القوتين العظميين جذاب للدول الأخرى ذات التفكير المماثل.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، بأن الاتصالات بين روسيا والصين في المجالين العسكري والعسكري التقني تكتسب أهمية متزايدة.