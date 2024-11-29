https://sarabic.ae/20241129/الاستخبارات-الروسية-الناتو-يسعى-لتجميد-الصراع-لاستعادة-القدرة-القتالية-الأوكرانية-والانتقام-1095309767.html

الشمال لبريطانيا والمركز لألمانيا... الاستخبارات الروسية تكشف عن خطط تقسيم الغرب "للكعكة الأوكرانية"

الشمال لبريطانيا والمركز لألمانيا... الاستخبارات الروسية تكشف عن خطط تقسيم الغرب "للكعكة الأوكرانية"

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن حلف شمال الأطلسي، "الناتو"، يسعى إلى تجميد الصراع الأوكراني، من أجل استعادة القدرة القتالية لقوات... 29.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-29T06:22+0000

2024-11-29T06:22+0000

2024-11-29T06:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "وفقاً للمعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية، ونظراً للافتقار الواضح إلى احتمالات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، فإن حلف شمال الأطلسي يميل بشكل متزايد إلى الحاجة إلى "تجميد" الصراع الأوكراني".وأضاف البيان: "يقوم حلف شمال الأطلسي بالفعل بإنشاء مراكز تدريب في أوكرانيا، ومن المتوقع أن ينقل من خلالها ما لا يقل عن مليون أوكراني مجند تتم تعبئتهم".وجاء في بيان المكتب الصحفي للجهاز: "حل هذه المهمات، سيتطلب من الغرب أن يحتل أوكرانيا فعليًا. وبطبيعة الحال، سيتم ذلك عبر نشر ما يسمى بـ "وحدة لحفظ السلام" في البلاد... والتي يخطط من خلالها، في المجموع، لإدخال 100 ألف شخص من قوات حفظ السلام المزعومة إلى أوكرانيا".كما كشف البيان، أن الناتو يعمل بنشاط مع الشركات الصناعية العسكرية الغربية، ويطالب باستثمارات ويرسل متخصصين ومعدات إلى أوكرانيا.وجاء في البيان: "يجري العمل النشط مع الشركات الصناعية العسكرية الغربية، بما في ذلك شركة "رينميتال" الألمانية، والتي لا يُطلب منهم الاستثمار فيها فحسب، بل أيضًا إرسال متخصصين رائدين ومعدات عالية الأداء إلى أوكرانيا".وزير الدفاع الروسي يصل إلى كوريا الديمقراطية خلال زيارة رسمية

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روسيا, رصد عسكري