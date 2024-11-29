https://sarabic.ae/20241129/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-47-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليلة-الماضية-1095308907.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراضي روسيا. 29.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-29T04:42+0000
2024-11-29T04:42+0000
2024-11-29T05:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 47 طائرة أوكرانية دون طيار". وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.بوتين: لن نستخدم المدافع لصيد العصافير بل سنرد على كل هدف في أوكرانيا كما يليق به... فيديو
https://sarabic.ae/20241128/مواطنو-أكثر-من-20-دولة-يرسلون-هدايا-للجنود-الروس-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095306311.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يدمر 47 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
04:42 GMT 29.11.2024 (تم التحديث: 05:02 GMT 29.11.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام الطائرات المسيرة، على أهداف في أراضي روسيا.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 47 طائرة أوكرانية دون طيار".
تم تدمير 29 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و8 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود ومثلها فوق كل من مقاطعتي بريانسك وفورونيج، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية الآهلة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وإحباط الروح المعنوية لدى السكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.