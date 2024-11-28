https://sarabic.ae/20241128/مواطنو-أكثر-من-20-دولة-يرسلون-هدايا-للجنود-الروس-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1095306311.html

مواطنو أكثر من 20 دولة يرسلون هدايا للجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة

مواطنو أكثر من 20 دولة يرسلون هدايا للجنود الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة

سبوتنيك عربي

قدّم المواطنون الروس ومواطنو أكثر من عشرين دولة، بما في ذلك الدول غير الصديقة، كجزء من حملة "نحن معكم"، هدايا السنة الجديدة للجنود الروس في منطقة العمليات... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T20:34+0000

2024-11-28T20:34+0000

2024-11-28T20:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتم تنظيم حملة "نحن معكم" من قبل الوكالة الفيدرالية لرابطة الدول المستقلة (روسوترودنيتشستفو) والمواطنين الذين يعيشون في الخارج.حضر الحدث مواطنون من المجر وكوبا وبيرو ومنغوليا وبنما والمكسيك والهند وإثيوبيا وغواتيمالا وإيطاليا وإسبانيا وبيلاروسيا وقبرص وتركيا وبولندا وكازاخستان وأوزبكستان والصين وتشيلي وكولومبيا وتايلاند، ودول أخرى.وبمساعدة مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان جاجين، تم تسليم الشحنة إلى الوحدات في اتجاه جنوب دونيتسك.وقال جاجين، إنه "من الجميل أن الناس في أجزاء مختلفة من العالم ليسوا غير مبالين بما يحدث هنا... تم إرسال الطرود حتى من البلدان التي هي خصومنا. العديد من المواطنين الذين أرسلوا الهدايا يخاطرون بالقبض عليهم من قبل الشرطة في بلدانهم، هذه الدول لا ترحب بالدعم الروسي... هذا العمل ذو قيمة كبيرة ويدرك كل مقاتل من مقاتلينا أنهم يقاتلون ليس فقط من أجل أرضهم، بل من أجل العالم الروسي بأكمله".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241128/القوات-الروسية-تستهدف-مواقع-للأسلحة-الغربية-التي-تستخدمها-قوات-كييف-ضد-روسيا-1095302347.html

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