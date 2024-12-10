https://sarabic.ae/20241210/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-القوات-الأوكرانية-على-حافة-الانهيار-1095645758.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار
الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار
سبوتنيك عربي
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبع على حافة الانهيار. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T06:26+0000
2024-12-10T06:26+0000
2024-12-10T06:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأكد ناريشكين أن "روسيا تقترب من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمبادرة الاستراتيجية على الأصعدة كافة تابعة للجيش الروسي".وشدد ناريشكين، على أن "المزيد من التصعيد لن يؤدي إلى إنهاك روسيا، كما تعتقد واشنطن ولندن، لكنه سيكون أقرب إلى الهزيمة الاستراتيجية للغرب نفسه".ونوّه ناريشكين، إلى أن نظام زيلينسكي، فقد شرعيته تمامًا، ونتيجة لذلك فقد القدرة على الاتفاق.وأضاف: "محاولات زعزعة الوضع في روسيا الاتحادية لم تنجح، والروس يدركون أن ثمن المواجهة مع الغرب هو الحرية وسيادة البلاد".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الاستخبارات الخارجية الروسية: القوات الأوكرانية على حافة الانهيار
06:26 GMT 10.12.2024 (تم التحديث: 06:38 GMT 10.12.2024)
يتبع
أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقبع على حافة الانهيار.
وأكد ناريشكين أن "روسيا تقترب من تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، والمبادرة الاستراتيجية على الأصعدة كافة تابعة للجيش الروسي".
وشدد ناريشكين، على أن "المزيد من التصعيد لن يؤدي إلى إنهاك روسيا، كما تعتقد واشنطن ولندن، لكنه سيكون أقرب إلى الهزيمة الاستراتيجية للغرب نفسه".
ونوه إلى أن الغرب، يخطط للقتال مع روسيا حتى آخر أوكراني، ومن ثم إجبار دول البلطيق وأوروبا الشرقية والألمان على القتال.
ونوّه ناريشكين، إلى أن نظام زيلينسكي، فقد شرعيته تمامًا، ونتيجة لذلك فقد القدرة على الاتفاق.
وكشف ناريشكين، أن الولايات المتحدة تخسر المبادرة على كافة الجبهات، من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا، ولها إخفاقات في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفييتي
وأضاف: "محاولات زعزعة الوضع في روسيا الاتحادية لم تنجح، والروس يدركون أن ثمن المواجهة مع الغرب هو الحرية وسيادة البلاد".